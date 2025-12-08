Fely Campo lleva su nueva colección junto a los mosaicos de La Olmeda

El Norte Palencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

La Diputación de Palencia ha presentado la campaña visual y fotográfica de Dreaming, la colección Primavera/Verano 2026 de la diseñadora Fely Campo, rodada íntegramente en la Villa Romana La Olmeda, en Pedrosa de la Vega. La acción se integra en la estrategia Palencia Romana, para reforzar la imagen de la provincia como destino de referencia para el turismo histórico y cultural.

Durante el acto celebrado en el Centro Cultural Provincial, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada por la creadora salmantina y por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, destacó que esta colaboración «fusiona patrimonio y moda en un entorno único», convirtiendo a uno de los yacimientos más relevantes de Hispania en un «escenario capaz de dialogar de tú a tú con la alta costura».

Fely Campo escogió La Olmeda por la atmósfera que generan sus mosaicos, la luz tamizada del edificio y el silencio del yacimiento, elementos que transformaron el espacio arqueológico en un plató donde moda e historia encajan de manera natural. La colección, que ya debutó en la 82ª Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, volvió a conquistar por su elegancia y su vínculo con el patrimonio cultural.

La Diputación de Palencia subrayó que la acción ha tenido una notable repercusión en redes sociales y medios especializados. El desfile difundido por FF Channel -plataforma con 2,5 millones de suscriptores- ha potenciado la difusión internacional del proyecto, mientras que las imágenes de La Olmeda en los catálogos digitales de la firma en Milán e Irlanda han reforzado la presencia del patrimonio palentino en los principales circuitos europeos de moda.

Fely Campo, que celebra este año su 50 aniversario en el mundo de la moda, asegura que esta colección está creada para «mujeres reales, con los pies en el suelo», pero con una invitación a soñar desde un escenario cargado de simbolismo.

La Villa Romana La Olmeda, uno de los yacimientos del Bajo Imperio mejor conservados de Europa, supera ya los 35.000 visitantes en lo que va de año y roza los 940.000 desde su reapertura en 2009. Su consolidación como espacio cultural se ha reforzado gracias al programa anual CVLTVRO.

