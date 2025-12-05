Un belén napolitano del siglo XVIII, joya de la Navidad en Palencia Una exposición en el vestíbulo del Palacio Provincial complementa la programación navideña de la Diputación

La diputada de Cultura y la presidenta de la Diputación contemplan los detalles del belén napolitano.

El Norte Palencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:58

La inauguración del Belén Monumental Napolitano del siglo XVIII en el Centro Cultural Provincial y de la exposición 'Antiguas Escenas Navideñas' en el vestíbulo del Palacio Provincial han abierto hoy la programación navideña de la Diputación, que se extenderá hasta el 6 de enero.

El acto ha estado presidido por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que estuvo acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y representantes de las agrupaciones belenistas palentinas.

El Belén Napolitano, joya del siglo XVIII que ocupa 16 metros de longitud, reúne más de 150 figuras y animales originales de los talleres más prestigiosos de Nápoles (Alfredo Molli, Marco Ferrigno, los hermanos Scuoto de La Scarabattola, entre otros). Muchas de estas piezas son las mismas que ampliaron en 2002 el histórico Belén del Príncipe del Palacio Real de Madrid. La muestra destaca por su refinado realismo barroco y por reflejar la sociedad napolitana del setecientos, con pastores, mendigos, orientales y burgueses en un ambiente de gran expresividad artística.

Por su parte, el vestíbulo del Palacio Provincial acoge seis dioramas bajo el título 'Antiguas Escenas Navideñas', diseñados por la Agrupación Belenista La Adoración y dirigidos por José María Villa. Las escenas recrean momentos costumbristas del primer tercio del siglo XX: niños escribiendo la carta a los Reyes Magos, monaguillos montando el belén en la sacristía, la antigua Plaza Mayor llena de puestos de figuras o un Nacimiento en una posada posada. Uno de los dioramas incorpora incluso piezas impresas en 3D.

La tradición belenista se extiende también a la provincia. En la Villa Romana La Olmeda, la Asociación Belenista Palentina Francisco de Asís presenta una detallada maqueta del palacio romano del siglo IV donde se representa la Natividad junto a oficios antiguos y escenas bíblicas. Este año se completaron nuevas zonas como la galería norte con torres y el pórtico principal para mostrar el interior del peristilo.

Además, Velilla del Río Carrión exhibe 'Nació entre montañas', un belén que evoca el paisaje de la Montaña Palentina, mientras que el Museo del Cerrato en Baltanás acoge 'Un Belén en tierras castellanas', centrado en la identidad rural del territorio.