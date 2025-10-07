La Olmeda se promociona como destino turístico en los autobuses urbanos de San Sebastián

El Norte Palencia Martes, 7 de octubre 2025, 21:20 Comenta Compartir

Cinco autobuses urbanos circularán durante todo el mes de octubre por las calles de San Sebastián con una imagen promocional de la villa romana de La Olmeda, invitando a descubrir uno de los yacimientos romanos más impresionantes de España que busca atraer a Palencia a visitantes desde el País Vasco.

Los autobuses, decorados con llamativas creatividades publicitarias, mostrarán algunos de los elementos más emblemáticos de este yacimiento romano, como el Oecus (la gran sala noble decorada con espectaculares mosaicos) o el distintivo logo de la marca 'Turismo con Pé'. Con mensajes como 'Más de 1.500 m² de mosaicos romanos en todo su esplendor' y 'Uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo', la campaña pretende despertar la curiosidad de los donostiarras y visitantes sobre la riqueza patrimonial y cultural que ofrece la provincia de Palencia.

La elección de San Sebastián como escenario para esta acción promocional no es casual: se trata de una ciudad con un elevado flujo turístico y un perfil de visitante interesado en la cultura, la historia y, por supuesto, la gastronomía. Precisamente, en estos días se está celebrando 'San Sebastián Gastronomika', uno de los eventos culinarios más relevantes del panorama nacional e internacional, lo que convierte este momento en una oportunidad estratégica para dar a conocer otra de las grandes fortalezas de Palencia: su excelente oferta gastronómica, representada a través de la marca de calidad Alimentos de Palencia.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia de promoción de la provincia en el País Vasco, uno de los mercados emisores de turistas más importantes para Palencia.

En esta línea, la Diputación Provincial ya participó este año en la feria Expovacaciones, celebrada en Bilbao del 9 al 11 de mayo, donde se presentó una variada oferta turística que combina patrimonio, naturaleza, cultura y gastronomía.

Con campañas como esta, la Diputación de Palencia continúa su labor de dar visibilidad al patrimonio único de la provincia, con un destino que sorprende por la riqueza de su historia y la autenticidad de sus experiencias.