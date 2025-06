El Consorcio de Residuos presenta una denuncia contra los gestores del CTR

Cruce de denuncias entre el Consorcio Provincial de Residuos y la empresa Acciona Servicios Urbanos, que gestiona las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos ( ... CTR) de Palencia, ubicado en el pago de Valdeseñor.

Los problemas con esta concesión administrativa se han venido sucediendo desde los primeros momentos, incluso durante el proceso de licitación, dado que hubo reclamaciones por parte de alguna de las otras empresas aspirantes. Pero aunque estos problemas iniciales se solventaron en favor de Acciona, la relación con el Consorcio de Residuos de Palencia (formado por el ayuntamiento de la capital y la Diputación en nombre de los municipios) nunca ha sido especialmente buena y se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, especialmente por el retraso de la empresa Acciona a la hora de gestionar la ampliación del vaso de rechazos, es decir, la zona donde se depositan aquellas basuras que ya no pueden valorizarse de ningún modo.

En su oferta, Acciona había garantizado que el vertido a ese vaso de rechazos sería cero, puesto que todos los residuos podrían recibir algún tipo de tratamiento, pero en la práctica esto no ha sido posible, el vaso de rechazos se ha colmatado por completo y la ampliación de esta instalación está aún muy lejos de completarse, puesto que todavía se encuentra en el periodo de concesión de licencias.

Y esta circunstancia ha sido determinante para que la relación entre Acciona y el Consorcio de Residuos se haya deteriorado aún más, dado que la empresa, en el momento en que se colapsó el vaso de rechazos comenzó a limitar la entrada de los camiones de basura en las instalaciones del CTR o a poner trabas a la llegada de determinados residuos que hasta ese momento se venían recibiendo con normalidad, como las basuras procedentes del hospital.

El problema se agudizó el pasado mes de mayo, cuando desde el CTR se informó al Consocio Provincial de Residuos de que se habían quedado sin espacio físico para recibir más basuras y se impidió entonces el paso de los camiones, con lo que se generó una situación sin precedentes que abría las puertas a un complejo periodo de hostilidades ante ambas partes. «Los reiterados incumplimientos de Acciona conllevan que el Consorcio se reserve todas las acciones legales para exigir el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo. El Consorcio ejercerá todas las acciones de reclamación económica e indemnización de daños y perjuicios derivados de los incumplimientos contractuales de Acciona, así como los derivados del abandono de la gestión de un servicio esencial, como es la gestión de residuos», se llegaba a amenazar en un comunicado del Consorcio de Residuos a la empresa Acciona.

Tras aquel primer cierre, se buscó una solución transitoria y durante una semana y media aproximadamente, el Consorcio estuvo enviando sus camiones de residuos a centros de tratamiento ubicados en la provincia de Burgos. Pasados unos días, se llegó a una especie de entendimiento, por el que los gestores del CTR aceptaron la descarga de las basuras en las instalaciones de Valdeseñor, aunque no se llegaban a tratar allí, debido a la imposibilidad de seguir usando el vaso de rechazos. Acciona cumplía con su parte del contrato de recibir las basuras y era ella quien después la cargaba de nuevo en camiones y la transportaba hasta esos centros de residuos de la provincia de Burgos.

Esta situación se ha mantenido durante las últimas semanas, pero las relaciones se han seguido tensando y el tratamiento de las basuras procedentes del Hospital ha sido la nueva chispas para el recrudecimiento de las hostilidades. En un momento dado, hace quince días, desde la empresa Acciona se comunicó a la empresa Palencia Deslumbra, la que recoge las basuras de la capital, que no se permitiría la descarga de los camiones que transportasen los residuos procedentes del Complejo Hospitalario, y, de hecho, se impidió la entrada al CTR de algunos de esos vehículos, con lo que las bolsas de basura comenzaron a acumularse en el exterior del Hospital, ocupando decenas de grandes contenedores, provocando un situación insalubre junto a los muros de un centro sanitario.

Y ante las presiones del Consorcio de Residuos para que esos residuos hospitalarios volviesen a ser aceptados por el CTR la situación ha derivado ya en insostenible, con un cruce de denuncias por ambas partes. Acciona ha presentado una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil contra el Consorcio y el Hospital Río Carrión por un posible delito contra el medio ambiente y por prevaricación al obligarles a tratar unos residuos de carácter contaminante e infeccioso, que según indican, deben ser únicamente gestionados por empresas especializadas y no por un centro de residuos sólidos urbanos.

Por su parte, el Consorcio ha presentado también una denuncia contra Acciona Servicios Urbanos ante la Policía Nacional por un presunto delito de desobediencia tras el cierre unilateral del Centro de Tratamiento de Residuos. Desde esta entidad integrada por el Ayuntamiento y la Diputación se explica en un comunicado que «durante la madrugada del sábado 7 de junio, Acciona impidió el acceso a los camiones de recogida de residuos tanto de las mancomunidades de la provincia como de la capital, agravando la situación en un momento de incremento excepcional de residuos debido a la celebración del festival Palencia Sonora. Ante la persistencia del cierre y la falta de respuesta de la concesionaria, el Consorcio Provincial de Residuos se personó en la Comisaría de Policía para formalizar la denuncia por un presunto delito de desobediencia».

El cierre de las instalaciones ha venido produciéndose a lo largo de prácticamente toda la semana pasada, por lo que el Consorcio se reunió el miércoles, 4 de junio, para analizar la situación y se adoptó el acuerdo de requerir a Acciona la reapertura inmediata del CTR y el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales. El acuerdo fue posteriormente notificado a la empresa el viernes, advirtiendo de que la negativa a cumplir podría constituir un delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Y esa noche, cuando los camiones intentaron acceder a las instalaciones de Valdeseñor para depositar los residuos de la capital, fueron rechazados, por los que los responsables de la empresa municipal Palencia Deslumbra solicitaron la presencia del concejal de Medio Ambiente y de la Policía Nacional. Pero a pesar de todo, las puertas no se abrieron y las basuras del fin de semana han tenido que trasladarse de nuevo a centros de otras provincias.

«Nosotros hemos trabajado siempre para ofrecer la máxima colaboración con todas las partes, y tenemos la máxima disponibilidad. Por ello, no podemos estar más agradecidos a los esfuerzos extraordinarios que están haciendo nuestros trabajadores durante estos últimos tiempos, especialmente este fin de semana, en el que ha sido todo muy complicado con el Palencia Sonora. Ha habido noches que no pudimos descargar y algunos días algún barrio se ha dejado sin recoger porque teníamos los camiones cargados y no había sitio para vaciarlos», explicaban este lunes desde la empresa Palencia Deslumbra, quienes aseguraban que en la madrugada del martes intentarían de nuevo llegar hasta el CTR, aunque se temían una nueva negativa.

Y todo parece apuntar a que esta situación seguirá, puesto que Acciona se niega a retomar la actividad del CTR por motivos de seguridad según argumenta en su denuncia ante el Seprona. Acciona asevera que tiene sospechas de que entre los residuos que se reciben en el CTR se incluyen los desechos hospitalarios de carácter biológico y contaminante, que por normativa no pueden ser tratados en instalaciones de este tipo y requieren una gestión especializada, puesto que pueden contener agentes infecciosos, objetos punzantes y cortantes.

La empresa ha aportado a su denuncia una informe elaborado por una firma consultora externa sobre la caracterización de los residuos recibidos en el CTR, en el que se recoge que hay material hospitalario como jeringuillas, agujas, cámaras de goteo, bolsas de fluidos... «Ante la posibilidad de infección o contaminación de los trabajadores, y por lo que considera un incumplimiento claro de la normativa sobre lo que puede ser desechado en el CTR, la concesionaria se ha visto obligada a paralizar los trabajos hasta que se proceda a la realización de un análisis independiente de los residuos en profundidad», afirman fuentes de la empresa, que indica que ha advertido del problema de forma reiterada al Consorcio y al propio Hospital.

Acciona Servicios Urbanos considera que «se estaría contraviniendo, manifiestamente la normativa aplicable y tratando inadecuadamente residuos de modo que pueden causar un peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, empezando por el personal de la contrata».