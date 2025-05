El CTR no puede recibir más residuos al tener saturado el vaso de rechazos

La situación por la que atraviesa el Centro de Tratamiento de Residuos de Palencia ha llegado a un punto muerto. El vaso receptor de los ... residuos no valorizables, los denominados rechazos, está totalmente saturado y no puede continuar usándose. De hecho, desde hace ya unos días, los residuos que llegan al centro ubicado en el pago de Valdeseñor se depositan en las playas de recepción y quedan almacenados, a la espera de que se pueda contar con un lugar adecuado para su tratamiento.

Pero parece que ya no queda ni siquiera espacio en las instalaciones del Centro de Residuos de Palencia para seguir almacenando estos rechazos, con lo que desde la empresa Acciona, que gestiona el CTR, se ha pedido tanto a la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras de la capital como a las plantas de transferencia, en las que se reciben de forma transitoria las basuras de la provincia, que no les envíen nuevos residuos, al no poder almacenarlos ni tratarlos de forma adecuada.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Palencia no se ha dado ninguna orden a la empresa de recogida de basuras (la UTE formada por FCC y Acciona), para que se suspendan los depósitos en el CTR, con lo que la recogida se seguirá haciendo con normalidad.

Ante esta situación, y dado que faltan meses para que el Centro de Residuos de Valdeseñor pueda contar con un nuevo vaso de rechazos se plantea un grave problema para el Consorcio Provincial de Residuos, propietaria de las instalaciones y, por tanto, de la adjudicación del servicio a la empresa Acciona.

La máxima responsable del Consorcio de Residuos, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha insistido en que la empresa es la responsable de cumplir con las obligaciones del contrato de gestión del Centro de Residuos y, por tanto, de dar el tratamiento adecuado a las basuras procedentes de toda la provincia.

Armisén reconoció que el Consorcio es conocedor de que el vaso de rechazos se está colmatando, pero indicó que hasta ahora se han estado recibiendo los residuos, a los que se ha dado el tratamiento correspondiente. Sin embargo, manifestó que debe ser la propia Acciona la que plantee propuestas para solucionar el problema. «Vamos a ver qué propuesta hace Acciona», señaló la presidenta del Consorcio, quien dejó claro que la empresa tiene la obligación de recoger los residuos y garantizar su gestión, puesto que, de otra forma incumpliría el contrato y podría ser sancionada. Ante este problema, la empresa estudia la posibilidad de solicitar al Consorcio que busque un acuerdo con algún centro de tratamiento de residuos de una provincia cercana (se baraja el nombre de Abajas, en Burgos), al que se podrían trasladar de forma provisional esos residuos no valorizables, hasta que el complejo palentino cuente con un nuevo vaso de rechazos.

Esta circunstancia ya se ha dado en ocasiones anteriores entre diferentes territorios de Castilla y León. Palencia por ejemplo llegó a recibir los residuos de León y la propia Palencia envío en su momento los envases durante una temporada a un centro de tratamiento de Burgos.

Esta fórmula se plantea como una solución temporal, que tiene el inconveniente de que es necesario trasladar las basuras a una localización mucho más alejada y por un coste económico mayor.

Por ello, la empresa ha dado ya los primeros pasos para la ampliación de ese vaso de rechazos que está pendiente de construir. Acciona ha solicitado la Declaración de Impacto Ambiental, que ha recibido ya el informe favorable de la Junta de Castilla y León, resolución que fue publicada por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado martes.

Con esta declaración favorable ya no hay ningún impedimento para que la empresa pueda iniciar la construcción del nuevo vaso de rechazos, un proyecto que inicialmente puede contar con un plazo de ejecución de seis meses.

Se da la circunstancia de que el objetivo inicial de Acciona era que el porcentaje de residuos que llegara al vaso de rechazos fuera inexistente, dado que en su oferta para hacerse con el contrato planteó un proyecto con cero rechazos. Al recibir la adjudicación, otras empresas que también concurrieron al concurso de licitación presentaron un recurso, al estimar que no podría cumplirse este proyecto, pero finalmente los tribunales le dieron la razón a Acciona,