Buscan a un anciano de 89 años desaparecido en Valladolid desde el martes

Agentes de la Policía Nacional buscan en Valladolid a un hombre de 89 años desaparecido, del que no se sabe nada desde el pasado martes día 27 de mayo. Fue una médica de Atención Primaria quien dio la alarma este jueves al no saber nada de su paciente, del que por el momento no se ha facilitado la identidad, desde el martes. Dada la sintomatología de las dolencias de este hombre, así como su avanzada edad, le hicieron temer por su seguridad, por lo que lo puso en conocimiento de la Policía Nacional, según informó el instituto armado y recogió Ical.

Una dotación policial uniformada se personó inmediatamente en el domicilio de este varón y ante la imposibilidad de obtener unas llaves para acceder a su interior y al no recibir respuesta, recurrieron a la ayuda de Bomberos de Valladolid para entrar en la vivienda, sin localizar en su interior al hombre.

Por estas circunstancias se ha activado el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, dirigido por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en Valladolid. El dispositivo de búsqueda ha establecido una batida en la tarde de hoy en las inmediaciones del Puente de Hispanoamérica en Valladolid. Gracias a medios técnicos los investigadores de la Policía Nacional han podido determinar que esta es la zona donde se tiene constancia de los últimos movimientos del desaparecido.

En la búsqueda han colaborado indicativos de Policía Nacional de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, efectivos de la Policía Municipal de Valladolid, al igual que miembros de Protección Civil de Valladolid y Zaratán y del Grupo de Rescate de Protección Civil Valladolid.

A pie de terreno se han desplazado la comisaria Mónica Martín Bragado, jefa de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional y el mayor Ignacio Ayuso, de la Policía Municipal de Valladolid, para coordinar los esfuerzos de los diferentes cuerpos.

También han despegado drones de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, si bien las condiciones meteorológicas no han permitido vuelos prolongados. Hasta el momento no ha habido éxito en la localización del desaparecido.