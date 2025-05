Las basuras de toda Palencia se llevarán a tratar a un centro de residuos de Burgos

José María Díaz Palencia Sábado, 10 de mayo 2025, 09:02 Comenta Compartir

No dejaron entrar a los camiones. Lo habían comunicado, pero aun así nadie podía creerlo, no se esperaban que las puertas permaneciesen cerradas. El contrato ... de gestión del Centro de Tratamiento de Residuos es muy claro en este sentido, se deben recoger todos los residuos de la provincia y darles el tratamiento adecuado. Sin embargo, la empresa Acciona, que gestiona las instalaciones desde el año 2021, ha comunicado que no puede, por el momento recibir nuevos residuos, dado que el vaso de rechazos, en el que se depositan los desperdicios que no pueden reciclarse de ningún modo, se encuentra totalmente saturado y no puede continuar usándose.

La empresa ha solicitado los permisos para una ampliación e incluso ha recibido esta misma semana la resolución favorable para la declaración de impacto ambiental, pero las obras están aún lejos de comenzar y el tiempo de ejecución ronda los seis meses. Esta situación le genera un grave problema al Consorcio Provincial de Residuos, formado por la Diputación (en representación de los municipios rurales) y el Ayuntamiento de Palencia, y que tiene la responsabilidad de garantizar la recogida de basuras en toda la provincia y su correcto tratamiento. Para ello dispone del CTR, que se gestiona mediante una concesión administrativa, pero si las puertas se mantienen cerradas de nuevo, los camiones de recogida de la capital y los de las plantas de transferencia ubicadas en la provincia no tendrán un lugar en donde descargar los residuos. Por ello, el Consorcio ha iniciado una negociación contrarreloj con otros centros de tratamiento, fuera de la provincia de Palencia, con el fin de alcanzar un acuerdo para que las basuras puedan ser gestionadas allí hasta que el CTR de Palencia disponga de espacio para continuar tratando los residuos. Todo apunta a que finalmente será el centro de la localidad burgalesa de Abajas, unas instalaciones con capacidad de asumir 37.000 toneladas de residuos al año. El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, uno de los representantes del Ayuntamiento en el Consorcio de Residuos, ha confirmado que este viernes no se ha permitido la entrada de las basuras de la capital en el CTR y ha explicado que se trabaja con urgencia para buscar otra ubicación en la que efectuar los depósitos de los residuos de forma transitoria. También señaló que se trata de un incumplimiento «flagrante» del contrato por parte de la empresa Acciona. Mientras, desde la Diputación, cuya presidenta, Ángeles Armisén, está también al frente del Consorcio de Residuos, se ha difundido un comunicado en el que se intenta tranquilizar a la población palentina con respecto a la continuidad del servicio de recogida de basuras en toda la provincia. «Esta situación es un grave incumplimiento de la empresa concesionaria de sus obligaciones contractuales. Por ello, queremos informar que el Consorcio Provincial de Residuos va a asegurar la prestación del servicio esencial de la gestión de los residuos, realizando cuantas gestiones sean necesarias a tal efecto», se afirma en el comunicado, en el que también se confirma la prohibición de entrada al CTR de los camiones cargados desde las plantas de transferencia de la provincia. Ante esta situación, desde el Consorcio Provincial de Residuos se advierte a la empresa Acciona que se adoptarán medidas sancionadoras. «Los reiterados incumplimientos de Acciona conllevan que el Consorcio se reserve todas las acciones legales para exigir el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo. El Consorcio ejercerá todas las acciones de reclamación económica e indemnización de daños y perjuicios derivados de los incumplimientos contractuales de Acciona, así como los derivados del abandono de la gestión de un servicio esencial, como es la gestión de residuos», se afirma.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión