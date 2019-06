El Ayuntamiento de Palencia plantea sustituir los chopos por árboles que no generen pelusas La ribera del Carrión, con un manto blanco de pelusas de chopo junto al Puente Mayor. / Marta Moras «Es lo que hay que hacer. La única solución y alternativa posible», recalca el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Marcos MARCO ALONSO Sábado, 1 junio 2019, 09:00

Las pelusas de los chopos se están convirtiendo este año en un problema de primera magnitud para la ciudad. La incomodidad que genera la presencia de estas semillas voladoras se ha visto agravada esta primavera por la falta de civismo de algunos vecinos, que han decidido acabar con el problema con un mechero en la mano, pero lo que han terminado provocando ha sido un problema de mayor magnitud. Y es que, los Bomberos han visto incrementado su trabajo por este tipo de incidencias en un 30% con respecto a años anteriores. El concejal de Medio Ambiente en funciones, Juan Antonio Marcos, ha asegurado que, si el PP logra finalmente dirigir el Ayuntamiento por tercera legislatura consecutiva, sustituirá los chopos y los álamos causantes de la presencia del manto blanco inflamable que tiñe de blanco la ciudad.

El articulo 28.4 del Plan Hidrológico Nacional establece que cualquier actuación en un cauce público situado en zona urbana corresponde a la administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que en el caso de los chopos situados en la orilla del Carrión es el Ayuntamiento de Palencia. No obstante, al encontrarse estos árboles en la zona de dominio público hidráulico, el Consistorio debe solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero y a su vez, la CHD necesita un informe de la Junta en un proceso burocrático que puede prolongar la actuación en el tiempo. Pese a todos estos trámites, y al previsible rechazo que puede causar la tala en algunos sectores de la sociedad palentina, el concejal está dispuesto a retirar estos árboles porque entiende que su presencia en la ciudad entraña unos riesgos innecesarios.

«La presencia de pelusas en la ciudad es un problema porque molestan y porque aumentan el riesgo de incendio. Estos árboles llevan muchos años en la orilla del río, los puso la CHD en su día, no son especies autóctonas y la solución a este tema es cambiar esas especies –que son de crecimiento rápido y vida corta– por otras especies que no tienen esa tendencia a soltar pelusas», explica el concejal de Medio Ambiente, que para poner en práctica esa idea que tiene en la cabeza necesita que Alfonso Polanco sea investido como alcalde y, por lo tanto, que Ciudadanos y Vox apoyen al PP en el pleno del 15 de junio.

La tala de esos árboles –que generan estas pelusas algodonosas que portan semillas en su interior– se completaría con la reposición urgente de otras especies que no generen estos problemas. «Inmediatamente se repondrían con especies autóctonas que están mejor adaptadas a la zona, son más resistentes y ocasionan menos problemas. Es lo que hay que hacer. Es la única solución y la única alternativa posible», explica Juan Antonio Marcos.

La acumulación de pelusas se circunscribe a un periodo muy breve del año, pero los problemas que genera en la ciudad son muchos, tal y como se ha podido comprobar en la última semana, en la que las sirenas de los Bomberos no han dejado de sonar por los numerosos avisos de incendio que han tenido a las pelusas como forma de propagación. Esta circunstancia ha llevado al concejal a plantear la tala de los chopos y la reposición por otras especies como la fórmula más interesante para que no se vuelva a repetir una primavera como la actual, en la que el trabajo de los Bomberos se ha intensificado por la presencia de un material inflamable que, según Marcos, se puede atajar. «A pesar de que el periodo de molestias es breve, debemos evitar todas las intranquilidades que podamos a los vecinos. Además, tenemos un problema en la orilla del río por árboles de esta especie, que se van rompiendo y cayendo y esto se podía solucionar de esta forma también», recalca el concejal de Medio Ambiente

Juan Antonio Marcos es ingeniero Técnico Agrícola y esa formación le permite conocer a la perfección las especies que mejor podrían encajar para sustituir a los chopos, que tantos quebraderos de cabeza están causando en los últimos días. «Los árboles que producen estas pelusas forman parte del género 'populus'. Hay muchísimas variedades de este tipo de árboles que son autóctonas y que no desprenden pelusas, además también hay otras especies autóctonas de ribera, como son los fresnos o los alisos –de las que hay buenos ejemplares en el río– o los sauce salix alba. Hay infinidad de especies más bonitas, más duraderas, que se adaptan mejor al entorno y que no desprenden pelusas», incide Juan Antonio Marcos, que tendrá que esperar a los pactos entre los grupos para saber si puede llevar a cabo esta actuación.