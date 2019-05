«Entiendo que la gente esté enfadada», afirma el autor del incendio en la orilla del Carrión de Palencia Incendio del jueves en la ribera del Carrión. / El Norte El joven pide disculpas en un comunicado que ha hecho público a través de sus redes sociales MARCO ALONSO Sábado, 25 mayo 2019, 08:08

El joven de 18 años que causó el jueves el incendio que calcinó la orilla del Carrión entre el Puente Mayor de Palencia y la pasarela del parque Isla dos Aguas ha utilizado sus redes sociales para disculparse por los problemas que ha ocasionado una acción de la que asegura no sentirse orgulloso. «Entiendo que la gente esté enfadada con lo que ha pasado. No me siento orgulloso de lo que he hecho», explica el joven, que en su escrito recalca que él mismo fue quién llamó al servicio de emergencias para alertar de lo sucedido. «Yo mismo llamé a los Bomberos y a la Policía para informar de lo que pasó. Entré en pánico y me fui del lugar para despejarme y saber cómo actuar», añade.

El joven explica que una vez que llegaron los agentes se declaró autor de los hechos. «Cuando llegó la Policía yo asumí el peso de mis actos y les dije que yo era el autor y que hiciesen conmigo lo correspondiente al grave error que he cometido», apunta el causante del espectacular incendio que se vivió el jueves en la orilla del Carrión.

Pese a la espectacularidad de las llamas, que se levantaron varios metros por encima de la orilla, los Bomberos aseguran que en ningún momento hubo riesgo para las personas ni para las viviendas colindantes. «Afortunadamente quedó en una anécdota. Fue más aparatoso que otra cosa. Lo pudimos extinguir con 1.700 litros de agua, no gastamos ni un camión. Los entornos eran favorables porque estaba al lado del río, habia humedad y eso nos ayudó. Pero esto mismo en otra zona podía haber sido un problema grave», indicó el sargento de Intervención del parque de Bomberos de Palencia, José Ramírez.