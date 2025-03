«Es nuestra responsabilidad como sociedad apoyar y fomentar el talento»

Esfuerzo y compromiso avalan el trabajo de las emprendedoras

Reto, oportunidad y riesgo son conceptos ligados a la figura del emprendedor. No es un camino fácil pero las que optan, en el caso de las mujeres, por este camino sí se han convertido en un motor de crecimiento y cambio no solo en sus áreas de desarrollo laboral sino también como fuente de inspiración para las que vienen detrás. Protagonistas en la primera de las mesas redondas del III Foro de Talento Mujer, Ana de Miguel , fundadora y directora empresarial en Brain Comunicación y co-fundadora y directora empresarial en Papaya Comunicación; Eva Morón, directora de Zona de Laboral Kutxa y Ana Belén Alonso, jefa de Redes Inteligentes de Iberdrola, compartieron su experiencia, visión y logros alcanzados por la mujer.

La segoviana Ana de Miguel, que comenzó en el mundo del asesoramiento político y saltó al de la música y la comunicación, reconoció que cuando acabó Periodismo y Ciencias Políticas «no pensé en ser emprendedora» pero «la vida me ha ido llevando» aunque por el camino su exigencia personal le pasó factura: «no nos han contado que implica un sacrificio muy grande a muchos niveles. Cuando monté mi empresa en un momento dado entré en una espiral que me acercó a un problema de salud mental». Un punto de inflexión, que le sirvió para parar y coger fuerzas, ordenar prioridades y lanzarse de nuevo, «ahora en una confluencia de suerte y trabajo, hemos montado una empresa de comunicación con ocho personas, siete son mujeres. Para mí, es importante encontrar un equilibrio sano entre mi vida personal y laboral».

Por su parte, Eva Morón , directora de Zona de Laboral Kutxa quiso poner el acento en la lucha de las generaciones anteriores, «ahora no nos sorprende que una mujer tenga ideas, pero hasta hace pocos años, en 1975, jurídicamente hablando no podíamos montar una empresa por nuestra cuenta». A través de la Fundación de Emprendimiento de Laboral Kutxa constata un cambio en el perfil de las personas que se acercan con propuestas profesionales, «hablaba ayer con la persona que da servicio a quienes quieren montar un negocio y me confirmaba que ahora mismo hay paridad en cuanto a sexo de emprendedores», algo que no sucedía hace años por eso, consideró que «es importante que tomemos conciencia y reflexionemos de lo que han supuesto nuestras madres y abuelas sin saber a dónde íbamos a llegar».

Ana Belén Alonso , jefa de Redes Inteligentes de Iberdrola, se mostró convencida de que «los talentos se tienen que cultivar» pero que debe ir acompañado de una formación, «estudiando y con esfuerzo todo es posible». Esta ingeniera leonesa tiene claro el papel clave de los educadores, «es muy importante el papel de los profesores en la motivación», aunque también las experiencias negativas con docentes impulsaron el camino de estas mujeres emprendedoras como se comentó en diferentes momentos del encuentro. Cuando entró a trabajar en Iberdrola fue la primera mujer en su departamento, pero «nunca tuve ningún problema. A día de hoy ha cambiado todo, hay más mujeres en departamentos técnicos porque lo que se tiene en cuenta es tu forma de trabajar».