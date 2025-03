El Norte de Castilla reúne el 13 de marzo el potencial femenino emprendedor y directivo

El Norte Domingo, 9 de marzo 2025, 11:29 Comenta Compartir

El Foro Talento Mujer se ha convertido en una cita de referencia dentro de las numerosas actividades y encuentros que organiza El Norte de Castilla, más de un centenar a lo largo del año.

Desde su primera edición, la dinámica conquistó tanto a las ponentes como a los asistentes pues cumplió con su objetivo de analizar y reflexionar en torno al potencial femenino emprendedor y directivo, siempre bajo el prisma de las mujeres.

El próximo jueves, 13 de marzo, vuelve Talento Mujer con el mismo espíritu: poner en valor el talento femenino a través de mujeres que inspiran.

El evento comenzará a las 9:30 horas y será Charo López, directora de Negocio y Nuevos Ingresos de El Norte de Castilla, la encargada de dar la bienvenida a los asistentes.

A continuación tomará la palabra Almudena Alberca, que pronunciará la ponencia central de la jornada, que se desarrollará en el Museo Patio Herreriano.

Almudena Alberca es la primera y única mujer en España que posee el título de Máster of Wine. Es el mayor reconocimiento que existe actualmente en el mundo del vino y que le costó, en su momento, seis años de esfuerzo.

Acto seguido se desarrollarán dos mesas redondas, la primera de ellas titulada 'Mujeres emprendedoras, motor de crecimiento y cambio'. El análisis y la reflexión lo efectuarán, desde ese punto de partida, Ana de Miguel, fundadora y directora empresarial en Brain Comunicación y co-fundadora y directora empresarial en Papaya Comunicación; Eva Morón, directora de Zona de Laboral Kutxa y Ana Belén Alonso, jefa de Redes Inteligentes de Iberdrola.

Segunda mesa

La segunda de las mesas se presenta bajo el título 'Liderazgo femenino que inspira', y contará con la participación de Miriam Navarro, responsable de Control de Gestión de Recoletas Salud; Paola Torres, validadora de lectura fácil de Plena Inclusión Castilla y León; Irene Sanz, neuróloga, coordinadora de la Comisión de Ataxias y Parapesias Espásticas Degenerativas de la Sociedad Española de Neurología y Nachi García, de Valkirias Pisuerga, una asociación de mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama cuya actividad es la práctica del Dragon Boat, un proyecto inclusivo e innovador que da visibilidad a esta enfermedad a través de la práctica deportiva.

Sobre esta cuestión del liderazgo, no son pocas las ocasiones en las que se ha puesto en el centro del debate la importancia de los referentes, en este caso femeninos, para todas aquellas mujeres que empiezan en cualquier tipo de profesión y mucho más cuando se trata de trabajos o deportes que, tradicionalmente, han estado considerados masculinos.

Otro aspecto en el que se ha incidido a lo largo de las dos primeras ediciones es que el talento no tiene género, edad y sesgo, aunque no es menos cierto que queda mucho camino por recorrer pues existen muchos sectores de la población en los que las mujeres no tienen una representación ni del 50%.

Para asistir al evento, totalmente abierto a todo tipo de público interesado, es necesario inscribirse en el teléfono 983 412 106 o en el correo electrónico aalonso@elnortedecastilla.es.

El Foro Talento Mujer cuenta con el patrocinio de Recoletas Salud, Laboral Kutxa, Plena Inclusión Castilla y León e Iberdrola.