«Hay que estar formada y nunca dejar de aprender y superarse»

Susana Gutiérrez Burgos Martes, 11 de marzo 2025, 19:09 Compartir

Ana Belén Alonso ocupa el puesto de Jefa de Redes Inteligentes en Iberdrola, empresa en la que ha desarrollado varios puestos de responsabilidad lo largo de su amplia carrera como ingeniera. «Cuando quise conciliar, cuando me he querido casar y tener hijos, he podido cambiar de puesto para dejar de viajar», reconoce. Ana Belén Alonso será una de las participantes del III Foro Talento Mujer que organiza El Norte de Castilla el jueves 13 de marzo en Valladolid y que cuenta con el patrocinio de Recoletas Salud, Laboral Kutxa, Plena Inclusión e Iberdrola. Participará en la mesa redonda, 'Mujeres Emprendedoras'.

En lo que se refiere al papel de las mujeres en el ámbito profesional, hace hincapié en la necesidad de que «estemos formadas para cuando la oportunidad surge, que pensemos que nunca es tarde para aprender, y que tengamos ganas de superarnos». Alonso apuesta por educar desde pequeños «sin diferencias, en libertad y autonomía» para que en la edad adulta puedan «elegir lo que ellos y ellas quieren ser».

Temas

Mujeres

Iberdrola