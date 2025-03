«Cada vez somos más mujeres en el mundo del vino y en puestos más visibles»

Susana Gutiérrez Burgos Martes, 11 de marzo 2025, 19:10 Compartir

Es la primera y única mujer que ostenta el título de Máster of Wine en España. Aun así, confiesa que su curiosidad por aprender no tiene límite y sigue formándose cada día para completar sus conocimientos. Almudena Alberca será la ponente principal del III Foro Talento Mujer que organiza El Norte de Castilla el jueves 13 de marzo en Valladolid y que cuenta con el patrocinio de Recoletas Salud, Laboral Kutxa, Plena Inclusión e Iberdrola.

La experta desvela que otra de sus pasiones se sitúa en la enseñanza, ahora centrada en la Dirección Académica en la Escuela de Vino y Gastronomía de Valladolid. Defiende que «mi corazón es científico y siempre me ha gustado mucho la conexión de la gastronomía». Por ello, rememora cómo se decidió a estudiar ingeniería de los alimentos y «así me enamoré del mundo del vino, me atrapó y se convirtió en mi pasión». Desde entonces, comenzó un periplo de formación donde «no he dejado de aprender», recordando cómo «me licencié en enología, estudié viticultura, y mientras trabajaba iba a Londres a estudiar cata». Terminados todos esos ciclos, Alberca reconoce que llegado a ese punto pensó: «¿Qué hago?». A partir de ahí, surgió una recomendación que le llevó a adentrarse en el mundo del Máster of Wine. «Fue una formación intensa y muy dura, pero muy interesante. Aprendes muchas cosas y te da una gran seguridad a la hora de trabajar».

Almudena Alberca detalla que convertirse en la primera y única fémina en España en obtener esa alta titulación, le ha supuesto «orgullo y satisfacción, además de una gran parte de responsabilidad». En cualquier caso, relata que, en un principio, no llegó a ser consciente de la importancia de la meta. «Me parecía algo normal, pero luego vas viendo a gente más joven que dice que le inspiras, que quiere formarse como yo, y de repente te sientes con la responsabilidad de querer hacer las cosas bien, transmitir profesionalidad, seriedad, cercanía, humanidad y valores, porque hay gente que se fija en lo que haces», recalca. De momento, es la única mujer en alcanzar el hito, igual que recuerda que era la única fémina en el Consejo de Administración en algunos de sus retos profesionales en bodegas, pero considera que esa tendencia cambiará en un futuro muy próximo. «Cada vez hay más mujeres en el mundo del vino, pero como hemos entrado más tarde, todavía falta que haya más mujeres en puestos de responsabilidad. Poco a poco, a medida que seamos más y vaya pasando más tiempo, habrá más mujeres en esos puestos visibles».

Adelanta que ya se encuentra inmersa en nuevos retos . «La verdad es que quiero seguir creciendo. Tengo una parte creativa resuelta con la Dirección Academia de la Escuela de Vino y Gastronomía de Valladolid que me da un campo superamplio para crear una oferta formativa actualizada y traer gente interesante, pero también tengo en mente seguir estudiando», avanza. Cuenta que ha descubierto una nueva pasión por el sake y se encuentra estudiando los secretos de la bebida japonesa. Los vinos de Italia también centran parte de sus inquietudes. «Sé bastante sobre ellos, pero quiero saber más, las mentes inquietas tenemos que buscar algo que hacer», concluye.