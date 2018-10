MotoGP | GP Japón Márquez: «Me siento muy, muy bien» El piltoo español confiesa que «la diferencia es cuando tienes la primera bola de partido y lo consigues» COLPISA Madrid Domingo, 21 octubre 2018, 08:51

Marc Márquez estaba eufórico tras la carrera que significaba su quinto Mundial de MotoGp y el séptimo en general. «Me siento muy, muy bien, porque ha sido un campeonato que después de Aragón ya me imaginaba que quizás este iba a ser el año», decía en los micrófonos de Movistar. «La diferencia es cuando tienes la primera bola de partido y lo consigues. No ha sido el Circuito más favorable pero he trabajado muy duro», confesó.

Además, Márquez quiso acordarse de su máximo rival, Andrea Dovizioso, que se fue al suelo a falta de pocos giros para el final de la carrera. «Merecía estar en el podio con nosotros», confesaba sobre el error que cometió el piloto de Ducati. Además, desveló que al igual que en Tailandia, Márquez tenía preparado un ataque final «atacando antes de la última vuelta».

Márquez, con su perenne conrisa en la boca, reconoció que «espero que me queden muchos más, se ha de celebrar todo en los momentos buenos porque los malos llegan solos». Y ya habló del futuro y de loq ue le espera el año que viene: «el año que viene tendré la misma presión, pero ya llegará».

Se le salió el hombro

Márquez ofreció una curiosa imagen tras celebrar con su hermano y amigos el título en la misma pista. El español se tumbó en el suelo y aunque muchos pensaron que se trataba de parte de la celebración, confesó que «cuando he cruzado meta he celebrado con Fan Club un videojuego, pero antes habéis visto que me he tirado por el suelo, resulta que cuando he abrazado a Reddding al dar la vuelta de honor se me ha salido el hombro y suerte que ahí estaban Alex (su hermano) y Jose (su preparador de motocross) y me los han puesto». Además, desveló que deberá pasar por el quirófano: «Ahora sí habrá que operarlo pero ya tenía cita con Mir para diciembre, chapa y pintura pero ahora hay que celebrarlo».