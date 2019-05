Consulta la programación del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2019 El TAC propone entre el 17 y el 26 de mayo 272 espectáculos de calle y sala en 53 espacios de la ciudad EL NORTE Valladolid Jueves, 16 mayo 2019, 18:40

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid celebra su vigésima edición entre el 17 y el 26 de mayo, con una programación de lo más variada que inundará de teatro las calles y salas de la ciudad (un total de 53 espacios) con 272 funciones a cargo de 84 compañías procedentes de 20 países. A continuación te contamos la programación del festival por días para que no te pierdas nada.

Viernes, 17 de mayo

22:30 h. Plaza Mayor. David Moreno Cia & Cristina Calleja, 'El Comediante (en Esencia)'. España. 40'. Estreno absoluto. Multidisciplinar.

Sábado, 18 de mayo

13:00h. Mercado del Val. Val Atención!: Lírica en movimiento. España. 45´. Música.

18:00 h. LAVA - Sala Multiusos. The Living Theatre - Tom Walker, Homenaje. EE.UU. 45'.

19:30 h. LAVA - Sala Concha Velasco. Jan Lauwers & Needcompany, 'Isabella's Room'. Bélgica. 120'. Idiomas inglés y francés con sobretítulos en español. Multidisciplinar.

Three of a kind, The Primitives: Mejor Espectáculo de Calle 2018.

Lunes, 20 de mayo

-16:00 h. 11 Filas (C/ Alonso Berruguete, 2). Tom Walker y Leah Bachar. Estados Unidos. 240' Taller (previa inscripción).

Martes, 21 de mayo

-19:00 h. LAVA – Sala Negra. Proyecto Tá-17 y Los Colochos, 'Memoria'. España – México. 60'. Teatro Autoficción.

-20:30 h. LAVA – Sala Concha Velasco. Gravity & Other Myths, 'A Simple Space'. Australia. 60'. Circo.

Moeder, Peeping Tom: Mejor Espectáculo de Sala 2018.

Miércoles, 22 de mayo

-De 19:00 a 21:15 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE Artes Escénicas y Visuales, 'Mirando al cielo'. España. Pases de 10'. Danza contemporánea.

-19:00 h. LAVA – Sala Negra. Proyecto Tá-17 y Los Colochos, 'Memoria'. España – México. 60'. Teatro Autoficción.

-20:30 h. LAVA – Sala Concha Velasco. Gravity & Other Myths, 'A Simple Space'. Australia. 60'. Circo.

-22:30 y 23:30 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE Artes Escénicas y Visuales, 'Persecución'. España. 30'. Baile flamenco y contemporáneo.

'Clockwork', de la compañía danesa Sisters. / EL NORTE

Jueves, 23 de mayo

-10:00 h. LAVA - Sala Multiusos. Encuentro Europeo de Escuelas de Circo - EECC. Italia-Portugal-España-Alemania. 120'. Circo. Entrada libre.

-11:00 h. Plaza Wattemberg. Varuma Teatro, 'Saeta para Transeúnte'. España. 10'. Saeta-martinete.

-12:00 h. Plaza Santa Ana. Julia Sanz Fernández. España. 30'. Danza.

-12:00 h. Plaza San Martín. Varuma Teatro, '¿Cómo hemos llegado a esto?'. España. 10'. Fandangos de Huelva.

-12:30 h. Plaza Santa Ana. Milagros Galiano. España. 30'. Danza.

-12:30 h. C/ Mantería (Itinerante). Adrián Schvarzstein. España-Lituania. 45'. Teatro.

-13:00 h. Archivo Municipal 14 Iron Skulls Co España 30' danza 200 28

-13:00 h. Plaza Universidad. Nuevo Fielato. España. 70'. Circo.

-13:00 h. Fuente Dorada. Varuma Teatro, 'De lo tradicional a la piedra'. España. 10'. Evolución del cante.

-14:00 h. C/Constitución esquina con C/Santiago. Irene Mohedano. España. Duracional performance art.

-14:00 h. San Benito. Isabel León. España. 120'. Performance art.

-14:00 h. Acera Recoletos (estatua Vicente Escudero). Varuma Teatro, 'Decálogo de Vicente Escudero'. España. 10'. Seguidilla.

-15:00 h. C/Pasión y Plaza Martí y Monsó. Riccardo Matlakas. UK - Italia. 60'. Performance art.

-16:00 h. Portugalete (zona reloj). Nieves Correa y Abel Loureda. España. 45'. Performance art.

-16:30 h. Casa Revilla. Sala Francisco de Cossío. III Encuentro Nacional Impro. España. 180'. Impro.

-16:30 h. 11 Filas (C/ Alonso Berruguete, 2). III Encuentro Nacional Impro. España. 180'. Impro.

-16:30 h. 11 Filas (C/ Alonso Berruguete, 2). III Encuentro Nacional Impro. Perú. 180'. Impro.

-17:00 h. Campo Grande (Plaza del libro). Bambolea. España. 120'. Circo, humor, juegos.

-17:00 h. Plaza El Salvador. Colectivo Yurdance. España. 17'. Danza.

-17:00 h. Plaza Wattemberg. Varuma Teatro, 'Saeta para Transeúnte'. España. 10'. Saeta/martinete.

-18:00 h. Archivo Municipal. Cía Girasol Flamenco. España. 25'. Danza contemporánea.

-18:00 h. Plaza San Miguel A. Puntocero Company. España. 30/45'. Circo.

-18:00 h. San Benito. Simon Wright. Australia. 40'. Humor, comedia, clown.

-18:00 h. Plaza San Martín. Varuma Teatro, '¿Cómo hemos llegado a esto?'. España. 10'. Fandangos de Huelva.

-18:30 h. Portugalete C. Cía Artlequín. España-Argentina. 50'. Clown gestual.

-18:30 h. Plaza Mayor A. Encuentro Europeo de Escuelas de Circo - EEEC. Alemania. 60'. Circo.

-De 19:00 a 21:15 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE Artes Escénicas y Visuales, 'Mirando al cielo'. España. Pases de 10'. Danza contemporánea.

-19:00 h. Campo Grande (Plaza del libro). Bambolea. España. 60'. Circo, humor, juegos.

-19:00 h. C/ Solanilla. Duo Papie. Italia. 50'. Teatro, circo.

-19:00 h. Plaza San Miguel B. The Shester's. España-Brasil. 50'. Circo.

-19:00 h. Fuente Dorada. Varuma Teatro, 'De lo tradicional a la piedra'. España. 10'. Evolución del cante.

-19:30 h. C/ Mantería (Itinerante). Adrián Schvarzstein. España-Lituania. 45'. Teatro.

-19:30 h. Plaza Zorrilla esquina con C/Santiago. Cia Atirofijo Circ. España. 50'. Circo.

-19:30 h. Portugalete A. Cia Sincronacidas. España. 50'. Circo, teatro.

-20:00 h. Moreras (campo de fútbol). Cía Kicirke. España. 45'. Circo, música y comedia.

-20:00 h. Plaza Santa Ana. Natxo Montero. España. 30'. Danza.

-20:00 h. Plaza Universidad. Nuevo Fielato. España 70'. Circo.

-20:00 h. San Benito. Simon Wright. Australia. 40'. Humor, comedia, clown.

-20:00 h. Acera Recoletos (estatua Vicente Escudero). Varuma Teatro, 'Decálogo de Vicente Escudero'. España. 10'. Seguirilla.

-20:30 h. LAVA - Sala Concha Velasco. Cie Mossoux-Bonté, 'The Great He-Goat'. Bélgica. 70'. Estreno en España.

-20:30 h. Plaza El Salvador. Colectivo Yurdance. España 17'. Danza.

-20:30 h. Portugalete B. La Testa Maestra. Colombia-España 50'. Teatro, circo.

-20:30 h. Plaza San Miguel A. Puntocero Company. España. 30/45'. Circo.

-21:00 h. Archivo Municipal. Cía Girasol Flamenco. España. 25'. Danza contemporánea.

-21:00 h. Acera de Recoletos. Théâtre Jaleo. Francia. 65'. Títeres y baile.

-21:30 h. Teatro Zorrilla - Sala Experimental. III Encuentro Nacional Impro. Perú. 90'. Impro.

-22:30 h. Palacio de Santa Cruz. Gala de Danza, '2 más Femenino'. 65'. Italia-Francia-España-Eslovenia. Entrada libre hasta completar el aforo.

-22:30 y 23:30 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE Artes Escénicas y Visuales, 'Persecución'. España. 30'. Baile flamenco y contemporáneo.

-22:30 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. videomapping.

-23:00 h. Portugalete D. Circo Deriva. España. 60'. Circo, teatro.

-23:00 h. Plaza Zorrilla. D'irque & Fien. Bélgica. 50'. Circo-teatro-música.

-23:00 h. San Pablo. David Moreno Cia & Cristina Calleja, 'Flotados'. España. 40'. Multidisciplinar.

-23:15 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. videomapping.

-23:30 h. Acera de Recoletos. Théâtre Jaleo. Francia. 65'. Títeres y baile.

-00:15 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. videomapping.

Premio Sección Off TAC 2018.

Viernes, 24 de mayo

-10:00 h. Teatro Zorrilla - Sala Experimental. III Encuentro Nacional Impro. España. 60'. Impro - Infantil.

-10:00 h. LAVA - Sala Multiusos 41 Encuentro Europeo de Escuelas de Circo-EEEC. Italia-Portugal-España-Alemania. 120'. Circo Entrada libre.

-11:00 h. Plaza Wattemberg. Varuma Teatro, 'Saeta para Transeúnte'. España. 10'. Saeta-martinete.

-11:30 h. Teatro Zorrilla - Sala Experimental. III Encuentro Nacional Impro. España. 60'. Impro - Infantil.

-A las 11:30 y a las 21:45 h. C/Santiago, C/Pasión, Plaza Martí y Monsó. Grupo Coral Ausentes do Alentejo, 'Cante alentejano'. 20'. Música.

-12:00 h. Plaza Mayor A. Bam percussion. Canadá. 35'. Percusión.

-12:00 h. Plaza Santa Ana. Julia Sanz Fernández. España. 30'. Danza.

-12:00 h. Plaza San Martín. Varuma Teatro, '¿Cómo hemos llegado a esto?'. España. 10'. Fandangos de Huelva.

-12:30 h. Plaza Santa Ana. Milagros Galiano. España. 30'. Danza.

-12:30 h. C/ Mantería (Itinerante). Adrián Schvarzstein. España-Lituania. 45'. Teatro.

-12:30 h. Portugalete B. Cia Sincronacidas. España. 50'. Circo, teatro.

-12:45 h. Plaza Mayor A. Tom & Ayala. Holanda. 20'. Circo.

-13:00 h. Atrio de Santiago. Association So. Japón. 35'. Danza.

-13:00 h. Plaza Wattenberg. Claire Ducreux, 'La sonrisa del náufrago'. Francia-España. 30'. Danza visual.

-13:00 h. Archivo Municipal. Iron Skulls Co. España. 30'. Danza.

-13:00 h. San Benito. Simon Wright. Australia. 40'. Humor, comedia, clown.

-13:00 h. Plaza San Miguel B. The Shester's. España-Brasil. 50'. Circo.

-13:00 h. Fuente Dorada. Varuma Teatro, 'De lo tradicional a la piedra'. España. 10'. Evolución del cante.

-13:00 h. C/ Platerias. Zanguango Teatro Flux. España. 60'. Teatro calle.

-13:10 h. Plaza Mayor A. Flying Dutchmen Holanda. 40'. Circo malabares.

-14:00 h. Plaza Mayor A. Hanna Moisala Finlandia 20'. Circo.

-14:00 h. San Benito. Isabel León. España. 120'. Performance art.

-14:00 h. Atrio de Santiago. Priscila Rezende. Brasil. 30/40' Performance art.

-14:00 h. Acera Recoletos (estatua Vicente Escudero). Varuma Teatro, 'Decálogo de Vicente Escudero'. España. 10'. Seguirilla.

-15:00 h. C/ Ferrari. Diana Soria Hernández. México-España. 60'. Performance art.

-15:00 h. C/ Cascajares. María Galindo. Bolivia. 30'. Performance art.

-15:45 h. Plaza Wattenberg. Lukas Avendaño. México-España. 50'. Performance art.

-16:00 h. Portugalete (zona reloj). Nieves Correa y Abel Loureda. España. 45'. Performance art.

-16:30 h. 11 Filas (C/ Alonso Berruguete, 2). III Encuentro Nacional Impro. España. 180'. Impro.

-16:30 h. 11 Filas (C/ Alonso Berruguete, 2). III Encuentro Nacional Impro. Argentina. 180'. Impro.

-16:30 h. Casa Revilla. Sala Francisco de Cossío. III Encuentro Nacional Impro. España. 180'. Impro.

-17:00 h. Campo Grande (Plaza del libro). Bambolea. España. 120'. Circo, humor, juegos.

-17:00 h. Plaza El Salvador. Colectivo Yurdance. España. 17'. Danza.

-17:00 h. LAVA - Nave 2. La Nave, 'Morlockland'. España. 80'. Estreno absoluto. Entrada libre mediante presentación de invitación.

-A las 17:00 y 20:30 h. Patio Casa Zorrilla. La Cie de Ta Soeur, 'Monta Tanto'. Italia - Suiza - España. 45'. Danza. Libre mediante presentación de invitación.

-17:00 h. Plaza Wattemberg. Varuma Teatro, 'Saeta para Transeúnte'. España. 10'. Saeta-martinete.

-17:30 h. Plaza Martí y Monsó. Cía Pistacatro. España. 75'. Malabares, música.

-17:30 h. C/Mantería. Grupo Coral Ausentes do Alentejo, 'Cante alentejano'. 20'. Música.

-18:00 h. Archivo Municipal. Cía Girasol Flamenco. España. 25'. Danza contemporánea.

-18:00 h. C/Solanilla. Duo Papie. Italia 50'. Teatro, circo.

-18:00 h. Plaza Mayor A. Hanna Moisala. Finlandia. 20'. Circo.

-18:00 h. Portugalete B. La Testa Maestra. Colombia-España. 50'. Teatro, circo.

-18:00 h. Moreras (campo de fútbol). Patfield & Triguero. Reino Unido. 30'. Teatro, malabar.

-18:00 h. Plaza San Miguel A. Puntocero Company. España. 30/45'. Circo.

-18:00 h. Plaza San Martín. Varuma Teatro, ¿Cómo hemos llegado a esto?'. España. 10'. Fandangos de Huelva.

Compagnie With Balls. / H. SASTRE

-18:30 h. LAVA - Sala Concha Velasco. Matarile, 'Los limones, la nieve y todo lo demás'. España. 65'. Danza contemporánea.

-18:30 h. Plaza Mayor A. Tom & Ayala. Holanda. 20'. Circo.

-18:30 h. Plaza San Andrés. Trapu Zaharra. España. 60'. Humor y teatro calle.

-18:50 h. Portugalete A. Cia Sincronacidas. España. 50'. Circo, teatro.

-19:00 h. Campo Grande (Plaza del libro). Bambolea. España. 60'. Circo, humor, juegos.

-19:00 h. Plaza Universidad. Encuentro Europeo de Escuelas de Circo-EEEC. Portugal. 60'. Circo.

-19:00 h. Plaza Mayor A. Flying Dutchmen. Holanda. 40'. Circo malabares.

-19:00 h. San Benito'. Simon Wright Australia. 40'. Humor, comedia, clown.

-19:00 h. Plaza San Miguel B. The Shester's. España-Brasil. 50'. Circo.

-19:00 h. Fuente Dorada. Varuma Teatro, 'De lo tradicional a la piedra'. España. 10'. Evolución del cante.

-De 19:00 a 21:15 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE Artes Escénicas y Visuales, 'Mirando al cielo'. España. Pases de 10'. Danza contemporánea.

-19:30 h. C/ Mantería (Itinerante). Adrián Schvarzstein España-Lituania 45'. Teatro.

-19:30 h. Plaza Zorrilla esquina C/Santiago. Cia Atirofijo Circ. España. 50'. Circo.

-19:40 h. Portugalete C. Cía Artlequín. España-Argentina. 50'. Clown gestual.

-20:00 h. Atrio de Santiago. Association So. Japón. 35'. Danza.

-20:00 h. Plaza Mayor A. Bam percussion. Canadá. 35'. Percusión.

-20:00 h. Plaza Zorrilla. D'irque & Fien Bélgica. 50'. Circo-teatro-música.

-20:00 h. Plaza Santa Ana. Natxo Montero. España. 30', Danza.

-20:00 h. Acera Recoletos (estatua Vicente Escudero). Varuma Teatro, 'Decálogo de Vicente Escudero'. España. 10'. Seguirilla.

-20:00 h. C.C. Vallsur. Nuevo Fielato. España. 70'. Circo.

-20:00 h. C/Platerias. Zanguango Teatro Flux. España. 60'. Teatro calle.

20:30 h. Plaza Martí y Monsó. Cía Pistacatro. España. 75'. Malabares, música.

-20:30 h. Plaza Wattenberg. Claire Ducreux, 'La sonrisa del náufrago'. Francia-España. 30'. Danza visual.

-20:30 h. Plaza El Salvador. Colectivo Yurdance. España. 17'. Danza.

-20:30 h. C/Solanilla. Duo Papie Italia. 50'. Teatro, circo.

-20:30 h. C/Cascajares. El Duende Eléctrico. España. 60'. variedades.

-20:30 h. Patio Casa Zorrilla. La Cie de Ta Soeur. Italia-Suiza-España. 45'. Danza. Libre con invitación.

-20:30 h. Portugalete B. La Testa Maestra. Colombia-España. 50'. Teatro, circo.

-20:30 h. Plaza San Miguel A. Puntocero Company. España. 30/45'. Circo.

-21:00 h. Escenario Teatro Calderón (entrada C/San Juan de Dios). Baro d´evel (Là). España-Francia. 75'. Circo. A partir de ocho años.

-21:00 h. Archivo Municipal. Cía Girasol Flamenco. España. 25'. Danza contemporánea.

-21:00 h. Moreras (campo de fútbol). Patfield & Triguero. Reino Unido. 30'. Teatro, malabar.

-21:00 h. Acera de Recoletos. Théâtre Jaleo. Francia. 65'. Títeres y baile.

-21:30 h. Teatro Zorrilla - Sala Experimental. III Encuentro Nacional Impro. Argentina. 90'. Impro.

-21:45 h. C/Santiago, C/Pasión, Plaza Martí y Monsó. Grupo Coral Ausentes do Alentejo. Portugal. 20'. Música.

-22:30 h. Acera de Recoletos. Fiar. Portugal-Eslovenia. 50'. Circo contemporáneo.

-22:30 h. Palacio de Santa Cruz. Gala de Danza, '2 más Femenino'. 65'. Entrada libre hasta completar el aforo.

-22:30 y 23:30 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE Artes Escénicas y Visuales, 'Persecución'. España. 30'. Baile flamenco y contemporáneo.

-22:30 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. Videomapping.

-23:00 h. Portugalete D. Circo Deriva. España. 60'. Circo, teatro.

-23:00 h. San Pablo. David Moreno Cia & Cristina Calleja, 'Flotados'. España. 40'. Multidisciplinar.

-23:00 h. Plaza Mayor B. Varuma Teatro, 'Vigilia'. España. 50'. Estreno absoluto. Circo.

-23:15 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. Videomapping.

-23:30 h. Plaza El Salvador. Kull D'Sac. España. 50'. Clow teatro.

-23:30 h. Acera de Recoletos. Théâtre Jaleo. Francia. 65'. Títeres y baile.

-00:15 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. Videomapping.

Representación del rupo Maduixa en la Plaza de Zorrilla. / R. GÓMEZ

Día sábado 25 de mayo

-07:00 h. Desembocadura río Esgueva, Pº Cauce - pza. Facultad Filosofia. Bagad Kemper. Francia. 45'. Música.

-10:30 h. 11 Filas (C/ Alonso Berruguete, 2). III Encuentro Nacional. España. 210'. Impro.

-10:30 h. Teatro Zorrilla. Sala Experimental. III Encuentro Nacional. España. 210'. Impro.

-11:30 h. C/ Santiago, C/ Pasión, Plaza Martí y Monsó. Bagad Kemper. Francia. 45'. Música.

-11:30 h. C/ Santiago, C/ Pasión, Plaza Martí y Monsó. Grupo Coral Ausentes do Alentejo. Portugal. 20'. Música.

-12:00 h. Plaza Mayor A. Bam percussion. Canadá. 35'. Percusión.

-12:00 h. Plaza Santa Ana. Julia Sanz Fernández. España. 30'. Danza.

-12:30 h. Plaza Santa Ana. Milagros Galiano. España. 30'. Danza.

-12:30 h. C/ Mantería (Itinerante). Adrián Schvarzstein. España-Lituania. 45'. Teatro.

-12:45 h. Plaza Mayor A. Tom & Ayala. Holanda. 20'. Circo.

-13:00 h. Plaza San Miguel B. Ana Erdozain. España. 25'. Danza comtemporánea.

- 13:00 h. Atrio de Santiago. Association So Japón. 35'. Danza.

13:00 h. Plaza Wattenberg. Claire Ducreux-Silencis. Francia-España. 30'. Danza/teatro/humor.

-13:00 h. Plaza Universidad. Encuentro Europeo de Escuelas de Cirrco- EEEC. Alemania. 60'. Circo.

-13:00. LAVA - Nave 2. La Nave España. 80'. Performance multidisciplinar. Libre con invitación.

-13:00 Portugalete B. La Testa Maestra. Colombia-España. 50'. Teatro, circo.

-13:00 h. Mercado del Val. Val Atención!. Lírica en movimiento. España. 45'. Música.

-13:00 h. C/ Platerias. Zanguango Teatro, Al otro lado. España. 60'. Teatro calle.

- 13:10 h. Plaza Mayor A. Flying Dutchmen. Holanda. 40'. Circo Malabares.

-14:00 h. Plaza Mayor A. Hanna Moisala. Finlandia. 20'. Circo.

-14:00 h. Plaza Rinconada. Nieves Correa. España. 45'. Performance Art.

-14:00 h. Atrio de Santiago. Priscila Rezende. Brasil. 30/40'. Performance Art.

-15:00 h. C/ Ferrari. Diana Soria Hernández. México-España. 60'. Performance Art.

-15:00 h. C/ Cascajares. María Galindo Bolivia. 30'. Performance Art.

-16:30 h. Plaza Wattenberg. Lukas Avendaño. México. Performance Art.

-17:00 h. Plaza El Salvador. Colectivo Yurdance. España. 17'. Danza.

-17:00 h. Patio Casa Zorrilla. La Cie de Ta Soeur. Italia-Suiza-España. 45'. Danza.

-17:00 h. LAVA - Nave 2. La Nave España. 80'. Performance multidisciplinar.

-17:30 h. Plaza Martí y Monsó. Cía Pistacatro. España. 75'. Malabares, música.

-17:30 h. C/ Mantería (Itinerante). Grupo Coral Ausentes do Alentejo. Portugal. 20'. Música.

-18:00 h. C/ Solanilla. Duo Papie. Italia. 50'. Teatro, circo.

-18:00 h. Plaza Mayor A. Hanna Moisala. Finlandia. 20'. Circo.

-18:00 h. C/ Cadenas San Gregorio (Casa Sol). Lola Eiffel & RAIO. España. 90'. Multidisciplinar.

-18:00 h. San Pablo. Lola Eiffel & RAIO. España. 90'. Multidisciplinar.

-18:00 h. Plaza Sta. Ana. Lola Eiffel & RAIO. España. 90'. Multidisciplinar.

-18:00 h. C/ Teresa Gil. Lola Eiffel & RAIO. España. 90'. Multidisciplinar.

-18:00 h. C/ Sto. Domingo Gúzman. Lola Eiffel & RAIO. España. 90'. Multidisciplinar.

-18:00 h. Moreras (campo de fútbol). Patfield & Triguero. Reino Unido. 30'. Teatro/malabar.

-18:00 h. Plaza San Miguel A. Puntocero Company. Éspaña. 30/45'. Circo.

-18:00 h. Plaza Zorrilla esquina c/ Santiago. The Shester's. España-Brasil. 50'. Circo.

-18:30 h. Plaza Mayor A. Tom & Ayala Holanda. 20'. Circo.

-18:30 h. Plaza San Andrés. Trapu Zaharra. España. 60'. Humor y teatro calle.

-18:50 h. Portugalete C. Cía Artlequín. España-Argentina. 50'. Clown gestual.

-19:00 h. C/ Alonso Berruguete, 2 . III Encuentro Nacional Impro. España. 50'. Impro - Teatro de calle.

-19:00 h. Plaza San Miguel B. Ana Erdozain. España. 25'. Danza comtemporánea.

-19:00 h. Plaza Universidad. Encuentro Europeo de Escuelas de Circo EEEC. Italia. 60'. Circo.

-19:00 h. Plaza Mayor A. Flying Dutchmen. Holanda. 40'. Circo malabares.

-19:00 h. LAVA - Nave 2. La Nave España. 80'. Performance multidisciplinar.

-Desde las 19:00 h hasta las 21:15 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE,Artes Escénicas, Mirando al Cielo. España Pases 10'. Danza contemporánea.

-19:30 h. C/ Mantería (Itinerante). Adrián Schvarzstein. España-Lituania. 45'. Teatro.

-19:30 h. Plaza San Miguel B. Winged Cranes. España. 20'. Títeres, teatrillo.

-19:40 h. Portugalete B. La Testa Maestra. Colombia-España. 50'. Teatro, circo.

-20:00 h. Atrio de Santiago. Association So Japón. 35'. Danza.

- 20:00 h. Plaza Mayor A. Bam percussion. Canadá. 35'. Percusión.

-20:00 h. Plaza San Miguel B. Cia Maximiliano Sanford. España- Brasil. 22'. Danza,teatro,música en vivo.

-20:00 h. Plaza Zorrilla esquina c/ Santiago. The Shester's. España-Brasil. 50'. Circo.

-20:00 h. C/ Platerias. Zanguango Teatro, Al otro lado. España. 60'. Teatro calle.

-20:00 h. C.C. Vallsur. Adrián Schvarzstein. España-Lituania. 45'. Teatro.

-20:30 h. Escenario Teatro Calderón, entrada por la C/ San Juan de Dios. Baro d'evel. Francia. 75'. Circo. Con Abono Calderón.

- 20:30 h. Plaza Martí y Monsó. Cía Pistacatro. España. 75'. Malabares, musica.

- 20:30 h. Plaza Wattenberg. Claire Ducreux Silencis. Francia-España. 30'. Danza/teatro/humor.

-20:30 h. Plaza El Salvador. Colectivo Yurdance. España. 17'. Danza.

-20:30 h. C/ Solanilla. Duo Papie. Italia. 50'. Teatro, circo.

-20:30 h. C/ Cascajares. El Duende Eléctrico. España. 60'. Variedades.

- 20:30 h. Patio Casa Zorrilla. La Cie de Ta Soeur. Italia-Suiza-España. 45'. Danza Libre.

-20:30 h. Plaza San Miguel A. Puntocero Company. Éspaña. 30/45'. Circo.

-21:00 h. Moreras (campo de fútbol). Patfield & Triguero. Reino Unido. 30'. Teatro/malabar.

-21:00 h. Acera de Recoletos. Théâtre Jaleo. Francia. 65'. Títeres y baile.

-21:30 h. Teatro Zorrilla - Sala Experimental. III Encuentro Nacional Impro. España. 90'. Impro.

-21:45 h. C/ Santiago, C/ Pasión, Plaza Martí y Monsó. Bagad Kemper. Francia. 45'. Música.

-21:45 h. C/ Santiago, C/ Pasión, Plaza Martí y Monsó. Grupo Coral. Ausentes do Alentejo. Portugal. 20'. Música.

-22:30 h. Acera de Recoletos. Fiar. Portugal-Eslovenia. 50'. Circo contemporáneo.

-22:30 h. Palacio de Santa Cruz. Gala «2 más femenino». Italia-Francia- España- Eslovenia. 65'. Danza. Entrada libre hasta completar aforo.

-22:30 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE. Artes Escénicas, Persecución. España. 30'. Baile flamenco y contemporáneo.

-22:30 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. videomapping.

-23:00 h. San Pablo. David Moreno Cia & Cristina Calleja, Flotados. España. 40'. Multidisciplinar.

-23:00 h. Plaza Mayor B. Varuma Teatro, Vigilia. España. 50'. Circo.

-23:15 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. Videomapping.

-23:30 h. Plaza de Poniente. IMPERDIBLE, Artes Escénicas, Persecución. España. 30'. Baile flamenco y contemporáneo.

-23:30 h. Plaza El Salvador. Kull D'Sac. España. 50'. Clow teatro.

-23:30 h. Acera de Recoletos. Théâtre Jaleo. Francia. 65'. Títeres y baile.

-00:00 h. San Benito. Lola Eiffel & RAIO. España 160'. Multidisciplinar.

-00:15 h. Fachada Museo Patio Herreriano. Xtrañas Producciones. España. 12'. Videomapping.

Claire Ducreux. / G. VILLAMIL

Domingo, 26 de mayo

-10:30 h. 11 Filas (C/ Alonso Berruguete, 2). III Encuentro Nacional Impro. España. 180'. Impro.

-11:15 h. Plaza Mayor A. Cia Sincronacidas. España. 50'. Circo, teatro.

-12:00 h. Plaza Mayor A. Entrega de premios TAC 2019.

-12:45 h. Plaza Mayor A. The Shester's. España-Brasil. 50'. Circo.

-13:00 h. San Benito. Cia Maximiliano Sanford. España-Brasil. 22'. Danza, teatro, música en vivo.

-13:30 h. C/Alonso Berruguete, 2. III Encuentro Nacional Impro. España. 180'. Impro.

-13:30 h. San Benito. Ana Erdozain. España. 25'. Danza comtemporánea.

-13:30 h. Portugalete B. La Testa Maestra. Colombia-España. 50'. Teatro, circo.

-18:00 h. Portugalete C. Cía Artlequín. España-Argentina. 50'. Clown gestual.

-18:00 h. C/Solanilla. Duo Papie. Italia. 50'. Teatro, circo.

-18:00 h. San Benito. Winged Cranes. España. 20'. Títeres, teatrillo.

-18:30 h. Plaza Universidad. Escuela de Circo Carampa. España. 70' Circo.

-19:00 h. Teatro Zorrilla - Sala Principal. III Encuentro Nacional Impro - Clausura. España. 75'. Impro.

-19:00 h. San Benito. Cia Maximiliano Sanford. España-Brasil. 22'. Danza,teatro,música en vivo.

-19:00 h. Portugalete A. Cia Sincronacidas. España. 50'. Circo, teatro.

-19:30 h. Plaza Zorrilla esquina C/Santiago. The Shester's. España-Brasil. 50'. Circo.

-19:45 h. San Benito. Ana Erdozain. España. 25'. Danza comtemporánea.

-20:00 h. Portugalete B. La Testa Maestra. Colombia-España. 50'. Teatro, circo.

-20:15 h. C/Solanilla. Duo Papie. Italia. 50'. Teatro, circo.

-20:15 h. San Benito. Winged Cranes. España. 20'. Títeres, teatrillo.

-20:20 h. Plaza Universidad. Escuela de Circo Carampa. España. 70'. Circo.