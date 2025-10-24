De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci

En el centro, Luis Tosar. En el sentido de las agujas del reloj: Isabel Coixet, Lolita Flores, Javier Cámara y Alexander Skarsgård.

Ignacio Repilado Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 07:04 Comenta Compartir

Cuenta atrás para el inicio de la 70ª edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid: la Seminci comenzará de forma oficial durante la tarde de hoy, viernes 24 de octubre.

Durante ocho días, la ciudad se convertirá en todo un escaparate del cine de autor nacional e internacional; y no pocas figuras destacadas de la gran pantalla visitarán Valladolid para desfilar sobre la alfombra —de color azul, por motivos de patrocinio— y compartir sus últimos trabajos cinematográficos.

Isabel Coixet.

'Tres adioses', de Isabel Coixet, será la película inaugural

El cine español contará con la representación de una amplia y diversa selección de realizadores con destacada trayectoria, incluyendo los que inauguran y cierran el festival: Isabel Coixet (con 'Tres Adioses') y David Trueba ('Siempre es Invierno'). También llegará a Valladolid el galardonado Luis Callejo, que recibirá una Espiga de Honor.

Javier Cámara, Luis Tosar, Amaia Salamanca y Carolina Yuste.

Javier Cámara, Luis Tosar, Amaia Salamanca y Carolina Yuste, entre los actores de la 70ª edición

La 70ª Seminci también acogerá diferentes rostros conocidos por el gran público, como Javier Cámara y Luis Tosar, que acudirán con sus respectivos equipos. Les siguen nombres relevantes que se dejarán ver en salas y galas: Itzan Escamilla y Carolina Yuste, David Verdaguer y Amaia Salamanca (vinculados a 'Siempre es invierno'), Álex Brendemühl y Laia Marull (de 'Cuando un río se convierte en mar'). También se contará con apuestas jóvenes y de reparto como Ona Bagué, Biel Pato o Maggie Civantos.

Lolita Flores, Alaska y Mario Vaquerizo.

Lolita Flores, Alaska y Mario Vaquerizo

Completan el elenco nacional figuras como Miki Esparbé, Asier Etxeandia, Jesús Carroza y Manuel Manquiña. También destacarán los artistas Lolita Flores ('Pendaripen'), Alaska y Mario Vaquerizo ('David Delfín. Muestra tu herida'), junto a los protagonistas de la serie 'Yakarta' Javier Cámara y Carla Quílez; además de participaciones especiales en galas de artistas como Blanca Portillo, Esperanza Fernández o Niño de Elche y Alondra Bentley.

Alexander Skarsgård y Mia Hansen-Løve.

Alexander Skarsgård o Mia Hansen-Løve serán algunas de las caras internacionales más esperadas

La programación internacional trae también nombres con alto poder de convocatoria. Entre los intérpretes, el sueco Alexander Skarsgård ('Pillion') figura entre los invitados más mediáticos. Junto a él estarán la actriz iraní Fereshteh Hosseini y la coreógrafa cubana Lizt Alfonso, entre otros.

La Seminci apostará también por maestros consolidados: los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, Sergei Loznitsa, Pietro Marcello o la húngara Ildikó Enyedi. La francesa Mia Hansen-Løve, además, recibirá una de las Espiga de Honor.