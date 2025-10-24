El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
En el centro, Luis Tosar. En el sentido de las agujas del reloj: Isabel Coixet, Lolita Flores, Javier Cámara y Alexander Skarsgård. N. C.
Valladolid

De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci

Diferentes directores, intérpretes y artistas se dejarán ver en la Semana Internacional del Cine de Valladolid

Ignacio Repilado

Ignacio Repilado

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:04

Comenta

Cuenta atrás para el inicio de la 70ª edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid: la Seminci comenzará de forma oficial durante la tarde de hoy, viernes 24 de octubre.

Durante ocho días, la ciudad se convertirá en todo un escaparate del cine de autor nacional e internacional; y no pocas figuras destacadas de la gran pantalla visitarán Valladolid para desfilar sobre la alfombra —de color azul, por motivos de patrocinio— y compartir sus últimos trabajos cinematográficos.

Isabel Coixet. Ignacio Gil

'Tres adioses', de Isabel Coixet, será la película inaugural

El cine español contará con la representación de una amplia y diversa selección de realizadores con destacada trayectoria, incluyendo los que inauguran y cierran el festival: Isabel Coixet (con 'Tres Adioses') y David Trueba ('Siempre es Invierno'). También llegará a Valladolid el galardonado Luis Callejo, que recibirá una Espiga de Honor.

Javier Cámara, Luis Tosar, Amaia Salamanca y Carolina Yuste. G. Villamil, M. Fernández, E. Parra y S. González

Javier Cámara, Luis Tosar, Amaia Salamanca y Carolina Yuste, entre los actores de la 70ª edición

La 70ª Seminci también acogerá diferentes rostros conocidos por el gran público, como Javier Cámara y Luis Tosar, que acudirán con sus respectivos equipos. Les siguen nombres relevantes que se dejarán ver en salas y galas: Itzan Escamilla y Carolina Yuste, David Verdaguer y Amaia Salamanca (vinculados a 'Siempre es invierno'), Álex Brendemühl y Laia Marull (de 'Cuando un río se convierte en mar'). También se contará con apuestas jóvenes y de reparto como Ona Bagué, Biel Pato o Maggie Civantos.

Lolita Flores, Alaska y Mario Vaquerizo. J. Cebollada, R.C. e I. Martín

Lolita Flores, Alaska y Mario Vaquerizo

Completan el elenco nacional figuras como Miki Esparbé, Asier Etxeandia, Jesús Carroza y Manuel Manquiña. También destacarán los artistas Lolita Flores ('Pendaripen'), Alaska y Mario Vaquerizo ('David Delfín. Muestra tu herida'), junto a los protagonistas de la serie 'Yakarta' Javier Cámara y Carla Quílez; además de participaciones especiales en galas de artistas como Blanca Portillo, Esperanza Fernández o Niño de Elche y Alondra Bentley.

Alexander Skarsgård y Mia Hansen-Løve. N.C. y Seminci

Alexander Skarsgård o Mia Hansen-Løve serán algunas de las caras internacionales más esperadas

La programación internacional trae también nombres con alto poder de convocatoria. Entre los intérpretes, el sueco Alexander Skarsgård ('Pillion') figura entre los invitados más mediáticos. Junto a él estarán la actriz iraní Fereshteh Hosseini y la coreógrafa cubana Lizt Alfonso, entre otros.

La Seminci apostará también por maestros consolidados: los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, Sergei Loznitsa, Pietro Marcello o la húngara Ildikó Enyedi. La francesa Mia Hansen-Løve, además, recibirá una de las Espiga de Honor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  6. 6

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  7. 7

    La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés
  8. 8

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol
  9. 9 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci

De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci