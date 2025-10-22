El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Luis Cienfuegos, en el lateral del Teatro Calderón, cerca de su oficina. Alberto Mingueza
José Luis Cienfuegos | Director de Seminci

«Seminci da voz a los conflictos tanto de Palestina como de Líbano»

La celebración del 70 aniversario y el bélico panorama internacional marcan su tercera edición al frente del festival

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:43

Comenta

Afronta su tercera edición al frente de la Seminci, cuando el festival cumple 70 años. José Luis Cienfuegos (Avilés, 1964) tienta este año al público ... de las secciones competitivas con más películas que nunca de metraje generoso. Pide perdón por los errores de la web en la venta de abonos y estrena rutas que ayuden a los nuevos semincineros a navegar por la programación. Los ciclos de nueva factura desde que llegó (Alquimias, Constelaciones, Memoria y utopía) van definiéndose y evitando fricciones y la Seminci se suma este año a la celebración del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid con un ciclo que viajará por filmotecas.

