El rastro tangible del cine

Un paquete de cigarrillos 'Rumbo', un salvavidas, un fanzine, son pistas que llevan a 'Golpes', 'Leo & Lou' y 'Yrupe', tres de las películas españolas que ... se proyectarán esta 70 Seminci, que comienza el viernes. Todas ellas pueden verse en la exposición 'Huellas y fugas', en la sala de San Benito que recibe de nuevo una muestra sobre el proceso del cine, sobre los materiales que intervienen en la creación de una película, un trabajo en equipo, como señala José Luis Cienfuegos, director del festival, con muchas derivaciones .

Ramón Isidoro es el encargado de montar esta escenografía colectiva que habla de 16 títulos.

'Anoche conquisté Tebas' se mueve entre la contemporaneidad y la recreación de un mito antiguo. Ese tiempo histórico deja en las vitrinas una pierna, un zurrón, un odre, junto a una maqueta del supuesto sitio arqueológico. 'Subsuelo' remite a la arquitectura de la casa de Ramón y su equipo quiere enseñar las distintas habitaciones del filme, el trabajo para terminarlas a través de fotografías.

La película de animación de stop motion 'Olivia y el terremoto invisible' ha elegido una de las maquetas donde transcurre para mostrar su forma de trabajar. 'Yrupe', documental sobre un cineasta científico español que compite en Tiempo de Historia, deja tras de sí fotografías y un fanzine que realizó su directora en una residencia artística en la que preparó su película.

'Lionel' es una 'road movie' así que los faros del coche son mucho más que una señal luminosa. De 'Siempre es invierno', su director David Trueba deja la primera edición de su novela 'Blitz' y una traducción.

'Cuando un río se convierte en mar' está representada por su guion en catalán y un dibujo de Silvia Vargas. Isabel Coixet ha preferido no ser explícita y ha dejado una sorpresa, quizá entendible tras ver 'Tres adioses', la cinta inaugural del festival.

Los abrigos de 'Frontera' y las fotos de 'Este cuerpo mío' preceden al vídeo y la peluca de 'La fábrica y el sexo',conun volumen de 'Elementos de crítica homosexual. Hacia el gayo comunismo', de Mario Mieli.

La exposición podrá verse hasta finales de noviembre.