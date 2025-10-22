El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un asistente a la exposición 'Huellas y fugas'. Carlos Espeso

El rastro tangible del cine

Seminci inaugura 'Huellas y fugas', una exposición que recoge cartelería, maquetas, atrezzo, guiones y objetos de 16 rodajes españoles

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:46

Un paquete de cigarrillos 'Rumbo', un salvavidas, un fanzine, son pistas que llevan a 'Golpes', 'Leo & Lou' y 'Yrupe', tres de las películas españolas que ... se proyectarán esta 70 Seminci, que comienza el viernes. Todas ellas pueden verse en la exposición 'Huellas y fugas', en la sala de San Benito que recibe de nuevo una muestra sobre el proceso del cine, sobre los materiales que intervienen en la creación de una película, un trabajo en equipo, como señala José Luis Cienfuegos, director del festival, con muchas derivaciones .

