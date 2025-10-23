Cuenta atrás para la 70 Seminci

El Norte Jueves, 23 de octubre 2025, 16:30 Comenta Compartir

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos, inauguraron hoy el espacio de acreditados de la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en vísperas de la apertura este viernes de la nueva edición. Carnero subrayó el «crecimiento constante y continuo» del certamen sin abandonar «la esencia de lo que le corresponde a este festival: ser un festival de autor, de la libertad, en el cual la cultura tiene su expresión máxima».

Además, el regidor recordó que coincidiendo con el aniversario de Seminci el propio festival celebrará, como la misma ciudad, el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, un acontecimiento en el cual cerca de cinco siglos atrás se dilucidó el derecho de los pobladores del Nuevo Mundo a su dignidad.

Ante la pregunta por parte de los medios sobre las expectativas con que se presenta ante esta cita, Cienfuegos apuntó que el de Valladolid es un festival «diseñado para 100.000 espectadores, con público que viene de toda España a disfrutar de la tradición de este festival: el mejor cine de autor que se está haciendo ahora mismo en el mundo, con cine asiático, cine independiente americano, cine europeo y la creciente presencia de un cine español con músculo y de calidad».

En ese sentido, aludió a la apertura de esta edición con 'Tres adioses', de Isabel Coixet, y el cierre con 'Siempre es invierno', de David Trueba, cineastas ambos que representan el buen momento del cine español en todo el mundo. En su opinión, la «apuesta» realizada por el equipo que él dirige por el nuveo cine español «ha funcionado», ante lo cual agradeció la complicidad de «los productores del cine español, los agentes de ventas internacionales y sobre todo también de los distribuidores independientes».

«Son tipos difíciles para estrenar en sala y la distribución independiente apuesta por Seminci», sentenció antes de recordar que durante la segunda mitad de la edición se celebrará en los Cines Broadway MERCI, el Mercado del Cine Independiente, que recala por tercera vez consecutiva a orillas del Pisuerga, en el que está prevista la asistencia de alrededor de 130 exhibidores de toda España, programadores de plataformas y de televisiones , que «van a venir a trabajar para que el cine de autor siga estando presente en las salas».

Junto a Cienfuegos y Carnero, al acto de colocación de la alfombra, asistieron la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; y por parte de Unicaja, el director territorial de Castilla y León, Manuel Rubio, y María José Rivera, de Imagen, Patrocinios y Grupos de Interés. El banco mantiene desde hace más de dos décadas su colaboración como patrocinador.