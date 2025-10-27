El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de la película alemana 'Silent friend'.

Fotograma de la película alemana 'Silent friend'.
Sección Oficial

El cine puzzle: mismo lugar, distintos tiempos

Las alemanas 'Sound of falling' y 'Silent friend' retan con su densidad mientras que 'Lionel' retrata a una peculiar familia

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:43

Comenta

Del amor filial con todo su poder y sus excrecencias hablan dos de las películas estrenadas en Sección Oficial. La española 'Lionel' y la alemana ' ... Sound of falling' miran a varias familias desde el punto de vista de los hijos que, a veces, asumen el papel de padres y, otras, demuestran la lucidez que no acompaña a sus mayores. Completó la jornada 'Silent friend', filme que habla de otras hermandades en la naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  3. 3 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  4. 4 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  5. 5

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  6. 6

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  7. 7 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  8. 8 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  9. 9

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  10. 10

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El cine puzzle: mismo lugar, distintos tiempos