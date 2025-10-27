Pietro Marcello: «Hoy también vivimos la dificultad de relacionarnos con un mundo nuevo»

Más conocida en su Italia natal que más allá de sus fronteras, la actriz italiana Eleonora Duse vivió el paso del siglo XIX al XX ... tras una fructífera carrera sobre la escena, un paréntesis largo sin subirse al escenario y un intento de regreso posterior. Con 'Duse', a concurso en la Sección Oficial de la 70 Seminci, el realizador Pietro Marcello ('Martin Eden') aborda la vida de esta estrella de las tablas ítalas en un momento en que el mundo experimentaba una gran transformación, más allá del arrancar una página de calendario.

P.: A nivel personal, ¿qué encontró más sugerente de la figura de Eleonora Duse para querer hacer una película sobre ella en el momento final de su carrera?

R.: Me interesaba contar los últimos años, cuando regresa al teatro. Había en ella una necesidad interior de volver, y ese espíritu me interesaba más que hacer un 'biopic' al uso. La Duse fue una gran actriz, figura moderna del teatro, y ese momento de su vida me interesaba mucho: la fatiga, el peso de la experiencia... Hay en ella éxito y cansancio, pero también la sensación de volver a empezar.

P.: Ha dicho que no quería hacer un «biopic» al uso. ¿Cómo definiría la forma de acercarse a Eleonora Duse en esta película?

R.: Es una exploración de su alma, en la que se habla de belleza, de su fatiga, de su fuerza, de su fuego... en definitiva, de su naturaleza. Tampoco disponíamos de gran material documental, pero en cualquier caso me interesaba más esta doble visión de La Divina, del talento, del genio, pero también la parte más humana de la artista. Normalmente no se cuenta la fragilidad del artista, sino sus victorias. A mí me interesan más las historias de los vencidos.

P.: ¿Por qué le interesa representar los fracasos?

R.: La vida está hecha de desastres. Me interesaba representar los fallos, los fracasos es algo que el cine raramente muestra. Toda historia, en cierto sentido, está llena de ellos. Muchas películas han sido consideradas fracasos en su momento y, varios años después, entendemos su valor.

P.: No había mucha documentación para Eleonora Duse, sin embargo, en la película aparecen otros personajes como Mussolini o Sarah Bernhardt....

R.: Ambos son efectos en la historia. Mussolini es un hombre pequeño, común en la superficie, que apenas tiene interés como figura, mientras que Sarah Bernhardt es muy distinta a Duse, más impetuosa, más manierista, en oposición al misticismo e intimismo de Eleonora,

P.: ¿Cómo seleccionó a Valeria Bruni Tedeschi para el papel de Eleonora Duse?

R.: Me interesaba Valeria porque necesitaba una figura creativa y con su talento para representar a una heroína del pasado como Duse. Buscaba a alguien con ese fuego interior, y la elegí más por ese espíritu que por el parecido. Bruni Tedeschi tiene capacidad para representar la decadencia y lo patético, es única en su fuerza, y ha hecho suyo el personaje, tiene una gran habilidad para apoderarse de sus claves y mimetizarse con él.

P. :¿Cree que lo que vive Duse en la película, tanto en lo histórico como en lo personal, tienen una resonancia particular hoy?

R.: Duse se enfrenta a un nuevo siglo, y siente la dificultad de relacionarse con un mundo diferente. Es algo que vivimos también hoy: el horizonte de la inteligencia artificial, la crisis de sensibilidad y cultural, el crecimiento del fascismo... Es una época similar: el paso del siglo XIX al XX fue, como ahora, un puente entre dos eras. Hay un sentimiento de estar en transición que es impredecible y que somos incapaces de reconocer del todo. Nadie imaginaba hace veinte o treinta años lo que está sucediendo hoy.

P.: 'Duse' tiene varios puntos en común con su trabajo anterior, 'Martin Eden'.

R.: 'Martin Eden' y 'Duse' son dos películas que entran en comunicación. Llevan a sus espaldas el peso de la historia; tienen muchas cosas en común. Él fue un personaje más negativo; ella, en cambio, es más espiritual, y representa el arte, lo humano y, como apuntaba antes, la relación entre lo humano y lo divino.