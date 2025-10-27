El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El director Pietro Marcello presenta 'Duse' en la Seminci, protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi. Rodrigo Jiménez
Seminci

Pietro Marcello: «Hoy también vivimos la dificultad de relacionarnos con un mundo nuevo»

El realizador rescata los últimos días de la actriz de teatro italiana Eleonora Duse en su último largometraje

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:18

Comenta

Más conocida en su Italia natal que más allá de sus fronteras, la actriz italiana Eleonora Duse vivió el paso del siglo XIX al XX ... tras una fructífera carrera sobre la escena, un paréntesis largo sin subirse al escenario y un intento de regreso posterior. Con 'Duse', a concurso en la Sección Oficial de la 70 Seminci, el realizador Pietro Marcello ('Martin Eden') aborda la vida de esta estrella de las tablas ítalas en un momento en que el mundo experimentaba una gran transformación, más allá del arrancar una página de calendario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

