Gabriel Azorín presenta en la 70 Seminci 'Anoche conquisté Tebas'. Aida Barrio

La intimidad masculina más vulnerable se confiesa en 'Anoche conquisté Tebas'

Gabriel Azorín debuta en un filme con poderosas imágenes y un retrato sobre hombres que se sinceran

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:16

Comenta

El debutante Gabriel Azorín se estrena en la 70 Seminci con 'Anoche conquisté Tebas', un lienzo sobre la vulnerabilidad, la intimidad y la sinceridad que ... rara vez se da entre hombres, rodada en las ruinas de unas termas romanas en Bande (Ourense). El largometraje, coproducido con Portugal, concursa dentro de la sección Punto de Encuentro y opta a los premios Pilar Miró a la mejor nueva dirección y a la Espiga Arcoiris.

