El cineasta Sergei Loznitsa presenta en Seminci 'Dos fiscales'. Aida Barrio

Sergei Loznitsa: «Muchos estados cuentan con cargos de sus dictaduras previas en puestos de poder»

El cineasta ucraniano presenta 'Dos fiscales' en el Festival Internacional de Cine de Valladolid

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:50

Comenta

Con un funcionario resuelto a denunciar la corrupción de un sistema que le envuelve y que abarca desde la represión al disidente hasta la violencia ... burocrática, 'Dos fiscales' supone la nueva película de Sergei Loznitsa, a concurso en la Sección Oficial de la 70 Seminci. Con toques kafkianos opresivos, un desenlace expresamente predecible y ciertos golpes de humor, el largometraje evidencia una crítica contra los totalitarismos y articula una reflexión sobre la soledad de quien se atreve a denunciar los excesos del poder y la imposibilidad de hacer justicia en un sistema intencionadamente abusivo y parcial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

