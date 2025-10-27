El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El elenco de 'Lionel' y su director, Carlos Saiz. Rodrigo Jiménez

'Lionel', terapia para la incomunicación generacional en el seno familiar

Carlos Saiz debuta con una 'road-movie' de actores aficionados sobre los afectos desorganizados

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:27

Comenta

Carlos Saiz conoció a los hermanos Lionel y Alicia Corral Bernal a través de un hobby común: el grafiti. Un poco después, conoció al padre ... de los dos, Lionel Corral. Fascinado tanto por los personajes en sí como por la dinámica que mantenían, supo que en ellos había una película e, impulsado por las clases de guion impartidas por Jonás Trueba, desarrolló el corto 'La hoguera', que ha evolucionado hasta convertirse en su primer largometraje, 'Lionel', a concurso en la Sección Oficial de esta 70 Seminci.

