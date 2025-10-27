'Lionel', terapia para la incomunicación generacional en el seno familiar

Carlos Saiz conoció a los hermanos Lionel y Alicia Corral Bernal a través de un hobby común: el grafiti. Un poco después, conoció al padre ... de los dos, Lionel Corral. Fascinado tanto por los personajes en sí como por la dinámica que mantenían, supo que en ellos había una película e, impulsado por las clases de guion impartidas por Jonás Trueba, desarrolló el corto 'La hoguera', que ha evolucionado hasta convertirse en su primer largometraje, 'Lionel', a concurso en la Sección Oficial de esta 70 Seminci.

«Es un trabajo muy inspirado en sus vidas», explica Saiz, quien vertebra una historia sobre el viaje de padre e hijo desde Murcia hasta Francia para celebrar el cumpleaños de su hermana, que imparte allí clases como profesora de español. «Hemos buscado en todo momento que el rodaje, que se empezó grabando con un teléfono móvil, no fuera en ningún caso violento para ellos, que mantuvieran su esencia y su personalidad y que fueran siempre ellos mismos».

Una película que vehicula, a través del humor y una aparente ligereza, una tragedia basada en silencios, reproches y un agujero negro de incomunicación, que resuena también en los senos familiares de numerosas generaciones (padres e hijos) coetáneos a los Corral: «Mucho de lo que me conecta con la película es esa necesidad de hablar fuerte, estas formas de querer un tanto desorganizada que son fruto de la diferencia generacional y, en ocasiones, también del choque de masculinidades».

Tensiones reales

Fiel a su idea original y sorteando diversos intentos de imposiciones, Saiz articula esta 'road-movie' no exenta de tensiones reales entre sus protagonistas, pero que a la postre ha significado un proceso que ha repercutido, para bien, en sus propias vidas: «Al principio Lionel no tenia la capacidad de ver a su padre a solas y yo tenía que acompañarle en sus visitas, y sin yo quererlo esto ha sido algo terapéutico para él, se ha servido del cine como elemento intermediario para tratar estos temas a largo plazo», explica el director. «Hoy padre e hijo siguen teniendo sus conflictos, pero ha habido cambios, Lionel hijo ha crecido y ha aceptado la manera de ser de su padre».

A la Seminci también han acudido los tres protagonistas, que han opinado sobre cómo han vivido el proceso de rodaje y cómo les ha cambiado como familia: «Haber hecho la película nos ha unido un poco más, tanto por el rodaje como por estar pendiente de cómo evoluciona hasta el estreno, ha conseguido que estemos más conectados», valora Lionel hijo. «Ha sido una bonita experiencia, me ha acercado más a mis hijos... Volvería a repetir», aporta su padre.

«A mí me ha aportado unas bonitas vacaciones de verano en familia, y ha reforzado el lazo familiar y espero que el camino que nos queda nos junte más», añade Alicia Corral. Aunque Lionel padre asevera no haber hecho ningún caso al guion proporcionado, su hijo matiza estas palabras: «Carlos nos llevaba a cierto límite y buscaba potenciarnos para que la película fuera cinematográficamente lo mejor, y eso es algo que ha hecho que seamos nosotros al cien por cien».

Cuestionado sobre si cree que esta «terapia familiar» en forma de largometraje puede repercutir entre otras familias en el público asistente a la película, Saiz se sonríe con cautela: «No me pongo expectativas tan altas, pero sí me gustaría que quienes lo vean conecten con lo que les contamos, que la película les diga algo y que les conmueva». Es consciente el debutante director que ha procurado buscar cierta profundidad desde un enfoque decididamente luminoso: «Parece que para abordar temas complicados hay que ser tétrico... yo siempre me identifico más con cierta luz», apunta.