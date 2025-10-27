El pueblo señalado

Los detalles se quedan marcados para siempre en los márgenes del pasado. Parecen insignificantes, prescindibles, aunque la memoria no sería la misma si se ausentaran. ... Los hechos históricos reposan sobre la rutina de la gente, en los guarismos del precio que ha alcanzado el kilo de berenjenas; sobre la calidad de las capturas del día, que yacen en el suelo de una lonja; acaso encuentran cobijo, por qué no, en el resultado del último partido del Maccabi en la Euroliga, que veía Hasan, en Gaza, hace casi veinticinco años.

'With Hasan in Gaza' Director: Kamal Aljafari.

Intérpretes: Voces: Darin Dibsy, Kamal Aljafari. Palestina / Alemania / Francia. 106'.

La intensidad de aquel partido disputó entonces su atención con el estallido de los morteros, que rompían la calma de la noche cada minuto. Nosotros contemplamos hoy aquella secuencia sin cortes. La conversación de disparos lleva un buen rato alterando el barrio. Hasan reconoce que sus hijas no duermen, tienen miedo. También que los comerciantes cierran sus negocios con el primer disparo. Él distingue perfectamente el sonido de unos proyectiles y de otros porque ha escuchado demasiados. También sabe dónde puede uno acercarse en Gaza y dónde es mejor que a uno no lo vean. Aun con los papeles en regla, cualquiera puede meterse en un lío si los soldados que acosan y vigilan diariamente a la población así lo disponen.

Por eso Kamal Aljafari acudió a sus servicios de guía, en 2001, para moverse por la franja y buscar a un compañero de celda que compartió tiempo de presidio injusto, un secuestro en toda regla, durante la primera intifada. Aljafari grabó con azarosa temeridad varios momentos de su visita. Pero aquel material olvidado en un cajón se ha convertido hoy en el tesoro testimonial de una tierra ya entonces exhausta y mutilada; de una población condenada en una cárcel inmensa donde solo la sonrisa cristalina de los niños ha podido, hasta ahora, curarlo casi todo.

'With Hasan in Gaza' es un mausoleo. Ha querido Aljafari ofrecer el contenido de aquellas grabaciones de video prácticamente intactas, sin editar, porque ahora que todo ha sido destruido, hasta los pequeños detalles, como el precio de las hortalizas, forman parte ya de la historia imborrable de lo que fue Gaza antes de sufrir un genocidio.

'Coexistence, my ass!' Directora: Amber Fares.

Intérprete: Noam Shuster-Eliassi. Estados Unidos / Francia. 95'.

Amber Fares ha presentado el perfil extraordinario de una popular pacifista judía, Noam Shuster Eliassi, que lleva años utilizando el humor brillante de sus monólogos para compartir con sus compatriotas la idea de que la coexistencia entre israelíes y palestinos será imposible si hay un pueblo opresor y uno oprimido; si no se respeta la libertad ni la propiedad del pueblo palestino. La película de Fares no solo muestra la cara disidente de una Israel crítica con la opresión en Gaza, sino el desgarro y la frustración que supuso la masacre de Hamás por sí misma y porque sirvió de excusa a Netanyahu para precipitar sus planes de aniquilación.