Una escena de 'The luminous life', del portugués João Rosas.
PUNTO DE ENCUENTRO

La certeza de la duda

Personajes vacilantes en una obra portuguesa y otra húngara de ambientes dispares

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:36

Un coro comienza a cantar en forma fugada una estrofa que repite la misma letra: «De todas las certeza de la vida, no hay nada ... más seguro que la duda». Es la secuencia inicial de 'The Luminous Life', y dará la pauta para su indeciso personaje principal. La duda también está detrás de la construcción de la húngara 'Growing Down', centrada en la investigación de un accidente. La duda que no se agota en ninguna certeza.

