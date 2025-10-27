La certeza de la duda

Un coro comienza a cantar en forma fugada una estrofa que repite la misma letra: «De todas las certeza de la vida, no hay nada ... más seguro que la duda». Es la secuencia inicial de 'The Luminous Life', y dará la pauta para su indeciso personaje principal. La duda también está detrás de la construcción de la húngara 'Growing Down', centrada en la investigación de un accidente. La duda que no se agota en ninguna certeza.

'Growing down' Director: Bálint Dániel Sós

Intérpretes: Szabolcs Hajdu, Ágoston Sáfrány, Anna Hay, Aponyi Zonga, Zsófi Szamosi, Rita Kerkay, Eliza Sodró, Ákos László Balogh. Hungría. 85'.

Al recibir semanas atrás el húngaro Lászlo Krasznahorkai el premio Nobel de literatuta condenó sin paliativos el régimen de Orban, pero tampoco dejó fuera de su crítica a la sociedad que le sustenta: «Es un país sin esperanza». En la proyección de 'Growing Down' aterrizan esas ideas desde la memoria reciente. Calles llenas de ruidos y asperezas. El trato que se dispensan unos a otros, fiero y seco. Familias llenas de dificultades y resentimientos. En fin, basta con la propia forma cinematográfica que escoge el director Bálint Dániel Sós para su debut: una fotografía en blanco y negro envuelta en oscuridad, sin variaciones entre exteriores e interiores, lúgubre a más no poder. Más un desarrollo argumental conciso, rácano en los detalles, que requiere mucha atención.

El núcleo del guion es la duda sobre un accidente doméstico en el que una niña se lesiona gravemente. El adolescente que lo ha podido provocar es un chiquillo insoportable de una familia en la que cada progenitor aporta hijos de parejas anteriores. El chico no se aguanta ni a sí mismo: mea fuera del tiesto, escupe en la sopa. Necesita un cariño que no llega en el mundo que le ha tocado en suerte. Cualquier detalle de ternura, hasta una canción que canta una anciana en las montañas, es contarrrestado por una inflamación maligna que anida en las personas, en el aire. Una película dura, maestra en el empleo del fuera de campo para asentar allí la duda y la sospecha. Y la rabia.

'The luminous life' Director: João Rosas

Intérpretes: Intérpretes: Francisco Melo, Cécile Matignon, Margarida Dias, Federica Balbi, Gemma Tria. Portugal / Francia. 99'.

El portugués Joāo Rosas recoge para 'The luminous Life' un personaje, Nicolau, al que dedicó varios cortometrajes anteriores. Siempre con el mismo actor, Francisco Melo, con el que empezó a rodar cuando este tenía 11 años. Ahora llega a los 24, en una saga que inevitablemente nos hace recordar al Antoine Doinel de Truffaut. El momento vital de Nicolau en esta obra es el de la duda. No sabe qué hacer, de qué vivir. Tampoco le angustia esa suspensión: se deja llevar, surgen con facilidad amistades, ligues ocasionales, amores. Vagabundea por una Lisboa ajena completamente a clichés, en la que el azar le lleva hasta la Cinemateca. Hay allí un sabroso inciso sobre Bresson con un personaje que solo puede hablar con las célebres máximas que dejó escritas el realizador francés. Sin aprovechamiento para la propia película, pues Joāo Rosas es cualquier cosa menos bressoniano. Tal vez podría estar emparentado con Rohmer en ese afán de explorar con los diálogos amores y entelequias, pero le falta hondura. Un cine entretenido, sin armazón argumental, con una puesta en escena elemental y ortodoxa. Ni rastro de los maestros portugueses.