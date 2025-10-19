El lenguaje encriptado de los delfines

El poema, como los delfines, nunca duerme por completo. Se mueve el poema, lo mismo que los delfines, en un espacio en el que «todo ... está en permanente asombro, en constante fluir por la consciencia y por el territorio de lo inconcreto y de lo desconocido». En un territorio conmovedor y enigmático como «un sueño que germina en la belleza secreta de lo más hondo (…) de lo que la poesía solo es capaz de conseguir transformando las cosas».

Eso afirma el poeta José María Muñoz Quirós (Ávila, 1957) en la contraportada de su (pen)último libro de poemas, El sueño de los delfines, publicado bajo el sello de Averso Poesía. «Los delfines, como los poetas, / abren en el cerebro dos caminos / para seguir brotando en las palabras / o cesar en la orilla del lenguaje / hasta perderse / en la retina de una voz sin rumbo», dice también el escritor abulense, uno de los grandes nombres de la poesía castellana contemporánea, autor de una treintena de libros, con títulos como Dibujo de la luz, Material reservado o Celada de piedra. Poemas en verso y un puñado de poemas en prosa en la última entrega de un autor de voz personal y permanente compromiso con la palabra poética: «No podrás / volcarte en un poema / si no sientes / cómo la fuerza de lo esencial / desenlaza sus nudos / y te entrega tan solo lo más simple».

El sueño de los delfines José M. Muñoz Quirós. Averso Poesía

Lo más simple, rigurosamente complejo cuando pasa por la mirada intensa y connotada del poeta. O por el lenguaje encriptado del delfín. Poesía que transforma las cosas cuando las nombra, y que de igual manera transforma la mirada del lector sobre las cosas. Las mismas cosas de siempre, quizás, pero tocadas por la belleza profunda de lo más hondo. Lo que vive en la mejor versión de la condición humana.