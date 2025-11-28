El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Profesores y niños en el patio de un colegio de Valladolid, en una imagen de archivo. Gabriel Villamil
Castilla y León

Stecyl-i rechaza la subida salarial del Gobierno por ser «insuficiente»

El sindicato indica que desde 2010 los salarios de los profesores han subido un 14,5%, frente al 24% del IPC

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:38

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios públicos (STECyL-i) ha rechazado el acuerdo de subida salarial para el empleado público alcanzado recientemente entre el Gobierno y los sindicatos y lo considera «totalmente insuficiente para recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el colectivo».

El sindicato tilda de «engañoso» la mejora laboral, al estar esta repartida en cuatro ejercicios (2025-2028). Desde STECyL-i, según un comunicado de prensa recogido por Ical, se recuerda que, según los datos oficiales, desde 2010 el IPC estatal ha aumentado un 38,5 por ciento (hasta octubre de 2025), mientras que los salarios del profesorado solo lo han hecho en un 14,5 por ciento en el mismo periodo, lo que supone una brecha del 24 por ciento para el colectivo. «Este pacto, que se plantea como una gran mejora, consolidará el empobrecimiento de las empleadas y empleados públicos y especialmente del profesorado que lleva casi quince años».

Además, denuncia que aún se mantiene el recorte de las pagas extraordinarias que añade una cuantía considerable a la brecha entre el IPC y la evolución real de los salarios. «Se trata de una injusticia que sigue sin repararse», a la vez que insiste que esta situación contrasta «radicalmente» con la evolución salarial en otros ámbitos en el mismo periodo, donde los sueldos se han revalorizado un 30,6 por ciento, según la Agencia Tributaria.

«La subida pactada no solo no compensa esta pérdida histórica, sino que la perpetúa. En términos absolutos, esta devaluación salarial se puede traducir en hasta 85.000 euros menos para una persona empleada de nivel A1 con antigüedad. Desde STECyL-i consideramos que, en un contexto económico de crecimiento y estabilidad, necesitamos como mínimo un incremento de al menos el 15 por ciento en un solo año para empezar a equipararnos con la realidad existente y garantizar unas condiciones dignas para las trabajadoras y los trabajadores».

