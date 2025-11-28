La Diputación aprueba el presupuesto «más alto» de su historia con el 'no' de PSOE y Vox

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:58

El pleno de noviembre de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes el proyecto de presupuestos para el ejercicio de 2026. Unas cuentas que alcanzan los 184,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,06% con respecto al ejercicio anterior. De esa cifra, 92.586.088 euros están destinadas a políticas sociales, un incremento del 10% y 63,23 millones de euros destinados a los ayuntamientos de la provincia, un 8,2% más que en 2025.

Por partidas, destaca el incremento del 14,5% en los Planes Provinciales, que alcanzan los 11,9 millones de euros; los 19,5 millones de euros destinados a ayuda a domicilio, que implica una subida del 16,4% para mantener el compromiso de no tener listas de espera; los 18,8 millones para apoyo al empleo y el crecimiento económico, con un incremento del 15% respecto del año anterior.

Además, se ha aumentado el Plan Provincial de Vivienda que pasa de los 1,46 millones en el año 2025 a los 3,2 millones de euros para 2026, con un importante incremento del 120%. El pleno ha aprobado dos de las 55 enmiendas presentadas. En concreto, ha dado el visto bueno a las enmiendas presentadas por el Grupo Provincial TLP (Toma la Palabra) por la que se incrementa en 300.000 euros la partida destinada al Plan de Ruinas, que alcanza así la cifra total de 600.000 euros. Y la enmienda por la que se incrementa en 10.000 euros la subvención nominativa a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y León, que alcanza una cifra total de 20.000 euros.

El proyecto del presupuesto, «el más alto de la historia» según apuntan desde la institución provincial, ha sido aprobado con el voto a favor del Grupo Provincial Popular, la abstención del Grupo Provincial TLP y los votos en contra de los grupos provinciales Socialista y Vox.

Otros acuerdos

Vinculado a la aprobación del presupuesto, el pleno ha dado el visto bueno también a la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario y laboral fijo de la Diputación de Valladolid y el catálogo de personal laboral temporal.

Por otra parte, se ha aprobado, dentro de la modificación de créditos ESBT-9/2025, invertir 100.000 euros en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil.

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos la resolución de la convocatoria de ayudas a los municipios de la provincia que concedan ayudas para la adquisición de material escolar al alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil.

