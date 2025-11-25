El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pleno ordinario en la Diputación de Valladolid correspondiente al mes de octubre. El Norte

Valladolid

PSOE y Toma la Palabra presentarán 38 enmiendas a los presupuestos de la Diputación

Los socialistas registran 26 propuestas por un importe de 9,7 millones mientras que IU-TLP hace lo propio con doce por valor de 5,5 millones

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

El Grupo Provincial Socialista y el grupo IU-Toma la Palabra presentarán un total de 38 enmiendas a los presupuestos de la Diputación de Valladolid, cuyo proyecto se debatirá este viernes en el Palacio de Pimentel. Así lo han anunciado este martes sus portavoces, Francisco Ferreira y Julio Pereda, en sendas ruedas de prensa en las que han desglosado las propuestas de adición a las cuentas planteadas por el equipo de Conrado Íscar, que ascienden hasta los 184,35 millones de euros (un 5,06% más respecto al año pasado).

El PSOE, principal grupo de la oposición, presentará un total de 26 enmiendas a los presupuestos de la Diputación de Valladolid por un importe de 9,7 millones, «el 80% dirigidos a los ayuntamientos, principal objetivo de la institución provincial». «Son unos presupuestos de mentira, de corta y pega; no presentan ninguna novedad destacable», ha afirmado Ferreira, al tiempo que ha reprochado que «vuelven a centrar sus esfuerzos en lo que verdaderamente le importa al equipo de Gobierno del PP, el autobombo y la autopromoción política, olvidándose de generar avances reales para la provincia».

En cuanto a las enmiendas, Ferreira ha destacado el incremento en casi dos millones de euros en los Planes Provinciales, el incremento en la inversión en las carreteras provinciales, ayudas a ayuntamientos para la gestión de residuos y la inclusión de un Plan Provincial de caminos rurales.El Portavoz Socialista ha hecho referencia a iniciativas relevantes para el PSOE, como la necesidad de abordar el problema del amianto en los edificios, para lo cual los socialistas proponen una inversión de 400.000 euros.

También ha resaltado la gestión de los edificios en ruinas, más partidas para eliminar barreras arquitectónicas, las ayudas para la obtención del carnet de conducir, la creación de una red de Puntos Violeta en la provincia, la creación de una red de centros de día en las diferentes comarcas y la puesta en marcha de un proyecto de acompañamiento de personas mayores en situación de soledad no deseada, entre otras.

El portavoz socialista ha apuntado que la financiación de estas enmiendas se realiza con reducción de partidas del presupuesto de 2026 principalmente la transferencia a Sodeva y con la reasignación de otras consignaciones.

Por su parte, Toma la Palabra registrará un total de doce enmiendas por un importe de 5,5 millones. Entre las propuestas que Pereda ha puesto sobre la mesa, destaca el establecimiento de un programa de compostaje comunitario con el que los vecinos del medio rural puedan reducir la carga de materia orgánica que se envía al Centro de Tratamiento de Residuos, «lo que permitiría que, además de generarse un producto con el que abonar parques, jardines o cultivos en los municipios, se pudiera rebajar la tasa de basuras para el contribuyente al disminuir de forma considerable la generación de residuos», según ha incidido.

Otra medida que plantea la formación es multiplicar por dos el presupuesto del plan de viviendas en ruinas. También propone un incremento de 3,5 millones de euros al programa de planes provinciales, así como aumentar el apoyo a las asociaciones culturales locales o la creación de una partida de subvenciones a ayuntamientos para la instalación de fotovoltaicas en edificios municipales, entre otras.

