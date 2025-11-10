El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar y el diputado provincial, Guzmán Gómez. Alberto Mingueza
Valladolid

Presupuestos récord de la Diputación con las ayudas sociales como eje central de los 184 millones

La institución provincial destinará un total de 3,2 millones a vivienda y casi 19 millones a programas de empleo para 2026

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:06

La Diputación de Valladolid dispondrá en 2026 de la mayor partida presupuestaria hasta la fecha con un total de 184,35 millones de euros (un ... 5,06% más respecto al año pasado) una cantidad que trata de adaptarse a las circunstancias actuales y las necesidades de cada municipio y que se divide en tres ejes principales; como son las personas, el empleo y el desarrollo económico.

