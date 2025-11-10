Presupuestos récord de la Diputación con las ayudas sociales como eje central de los 184 millones

La Diputación de Valladolid dispondrá en 2026 de la mayor partida presupuestaria hasta la fecha con un total de 184,35 millones de euros (un ... 5,06% más respecto al año pasado) una cantidad que trata de adaptarse a las circunstancias actuales y las necesidades de cada municipio y que se divide en tres ejes principales; como son las personas, el empleo y el desarrollo económico.

De los 184,35 millones de presupuesto para el próximo años, más de la mitad, 92,5 millones (+10,08%) se destinarán a políticas sociales. Esto es, uno de cada dos euros del total irán destinados a los vecinos de la provincia de Valladolid. Medidas que se centran en autónomos, jóvenes, mayores, mujeres y personas con discapacidad como principales destinatarios. Estas cuentas consolidan de nuevo el Servicio de Ayuda a Domicilio como programa estrella de la institución, que comprende funciones que incluyen asistencia personal (higiene, movilidad, cuidado), tareas domésticas (limpieza, cocina, lavandería) o apoyo social (acompañamiento, control de medicación) entre otras tareas a laspersonas que lo soliciten.

«Hemos destinado 19,5 millones (+16,4%) para mejorar la prestación del mismo y para seguir cumpliendo con el compromiso de no tener listas de espera desde 1999», apuntaba este lunes, durante la presentación anual del ejercicio, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

El de las personas mayores es uno de los colectivos a los que más medidas concretas se destinan y se incluyen novedades para el próximo ejercicio económico que se traducen en partidas como los 50.000 euros destinados a mejorar la eficiencia energética y la climatización de los centros asistenciales en los pueblos; 60.000 euros para mejoras de instalaciones en caso de apagón o una ampliación del convenio con el colegio de farmacéuticos para la dispensación de medicamento a mayores para garantizar su atención médica, que ha pasado de los 30.000 a los 130.00 euros, entre otras mejoras.

No se ha pasado por alto uno de los retos históricos de la provincia, como es el de fijar la población y revertir la situación actual, ya que según desvelaba el último informe del INE, de los 225 municipios que componen la provincia de Valladolid 114 han perdido habitantes en el último año. El presidente de la Diputación ha anunciado un paquete de medidas encaminadas a sumar en el padrón. Para ello, se duplica el Plan de Reto Demográfico con 500.000 euros y se aprueba en este apartado el destinar 3,2 millones de euros (+120%) al Plan de Vivienda Provincial. Se destinan entonces 1,05 millones en ayudas directas a particulares y a los ayuntamientos, el resto, (2,16 millones), entre los que se incluye el Porgrama Rehabitare (que tiene por objetivo recuperar inmuebles municipales en desuso para destinarlos al alquiler social).

Atraer inversores a los pueblos

El presidente ha recordado que los presupuestos deben ser una «herramienta eficaz para ofrecer soluciones a los problemas de las personas que viven en los pueblos, apoyar a emprendedores, autónomos y empresas«. Por ello, otro de los ejes principales en los que se centran las cuentas provinciales de 2026 se encuentra en el fomento y la mejora del empleo. El conjunto de programas destinados a este fin supera los 18,8 millones, más del 15% respecto al año anterior«. En esta partida se recogen programas de apoyo al sector primario con 1,3 millones (+26%), de atracción de inversiones a los municipios en colaboración con la CEOE, partidas para modernizar los centros turísticos provinciales o la creación de un nuevo programa que potencie la Milla de Oro del Vino, dotado con 180.000 euros, entre otras medidas.

Se destinarán ayudas para mejorar la TDT, la señalización en carreteras, la Milla de Oro del Vino o la renovación de contenedores

Otro de los ejes, apunta Íscar, es el compromiso con los ayuntamientos, «la razón de ser de la Diputación». En este sentido, las múltiples líneas de ayuda a los municipios mediante cooperación económica directa se eleva a 63.23 millones (+8,2%) y entre sus novedades destacan el incremento del 14,5% en los Planes Provinciales, con 11,9 millones de euros. Además, ha mencionado el refuerzo del Plan de Empleo Local con casi 3 millones de euros, y un aumento presupuestario del Plan V para la realización de inversiones que dinamicen la economía local y mejoren los servicios públicos de los pueblos que alcanza los 3,7 millones.

Del eclipse a los daños por fenómenos adversos

«El servicio de Bibliobús, que acerca la cultura a todos los rincones de la provincia, cumple su 40 aniversario y llevaremos a cabo una renovación de vehículos e instalaciones de más de 20.000 euros», asegura Íscar.

Son muchas y muy diferentes las partidas en las que se dividen esos 184,3 millones de euros presupuestados para 2026. «Se mejora además la inversión en el Servicio de Extinción de Incendios hasta 1.340.000 euros (+120%) y se refuerza el Plan de Empleo Forestal con una partida de 100.000 euros para equipamiento y maquinaria, lo que unido al refuerzo de la plantilla supone casi un millón destinado a este fin», ha aclarado el presidente durante la presentación de las cuentas.

La institución provincial presenta el ejercicio con una tasa de deuda del 4,6% y un ahorro neto superior a 31 millones

Un trabajo, que según ha indicado el dirigente del PP, forman parte de un «ejercicio de responsabilidad, real y realizable que se ha presentado en tiempo y forma«, criticando la falta de acuerdo presupuestario del Gobierno Central.

Para cerrar el acto de presentación de las cuentas, el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Hacienda, Víctor Alonso, ha explicado que se ha reducido el endeudamiento por debajo del 4,6% de los recursos ordinarios y un ahorro neto de 31,3 millones. «Lo que garantiza el no hipotecar el futuro ni de los municipios de la provincia ni de las generaciones venideras».