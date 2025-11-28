La familia de la niña que extravió su implante coclear pide ayuda al Río Hortega para financiar su reposición

Julia sigue buscando su implante coclear. La próxima semana se cumplirá un mes de aquel lunes 3 de noviembre, un día ansiado para la pequeña, ... que podría oír con claridad por primera vez, pero que terminó tornándose en negro con la pérdida de uno de los aparatos. «Se dieron cuenta al quitarle la chaqueta en el coche», explicó al día siguiente Patricia López, tía de la joven vallisoletana que es sorda de nacimiento. Buscaron por todos los sitios y recorrieron varias veces el camino de la consulta al coche. No lo encontraron, por lo que decidieron lanzar un llamamieno a través de las redes sociales. Por favor, si lo encuentras ponte en contacto con el 645 756 146» escribían.

Recibieron numerosas llamadas. «Una madre me llamó para decirme que a su hija le había pasado lo mismo en un supermercado y al final apareció pegado en la caja registradora», apunta López. Un joven les sugirió hacer un «GoFoundMe» para recaudar dinero, ya que estos dispositivos cuestan «alrededor de once mil euros». Y otras de las llamadas «nos dijo que lo había encontrado, pero resultó ser un auricular para escuchar música mientras corres», menciona la tía de la pequeña.

El pasado 10 de noviembre, la familia remitió un burofax al centro hospitalario en el que pide que «se emita un informe técnico sobre el tipo de dispositivo coclear, fecha de entrega y condiciones de uso, con el fin de determinar si la pérdida pudiera estar relacionada con algún factor técnico o asistencial relevante», ya que consideran que no se medió «negligencia ni manipulación inadecuada por parte de la menor ni de su acompañante». Detallan en su escrito que «finalizada la consulta, y siendo aproximadamente las 09:45 horas -pasados 45 minutos, a las 10:30-, advirtió la ausencia de uno de los prcesadores recién colocados».

Además, la tía de la joven vallisoletana de 13 años puntualiza que al abandonar la consulta «tuvieron que volver porque ese mismo implante se había caído». Tras ser recolocado -los médicos no lo podían apretar mucho porque la operación era reciente y podían causar heridas a la joven-, Julia y sus padres abandonaron el centro sanitario y a su llegada al coche percibieron que faltaba el implante del oído izquierdo. «Motivo por el cual procedió a revisar exhaustivamente el aparcamiento, el vehículo, el recorrido a pie realizado y sus pertenencias (incluida la vestimenta), sin obtener resultado alguno», explican en el escrito. Creen que «igual se pudo quedar pegado en algún coche porque hemos pedido las cámaras de seguridad y no se ve que a la niña se le caiga nada», putualiza López.

Tras la pérdida «se personó nuevamente en la consulta médica a fin de poner en conocimiento de los profesionales lo sucedido y solicitar una solución al respecto, resultando infructuoso». Es por ello que una semana después del infortunio, la familia emitió un burofax -del que todavía no han obtenido respuesta- al Hospital Río Hortega. Piden que «se estudie la posibilidad de que el hospital o su seguro de responsabilidad patrimonial cubran total o parcialmente la reposición del dispositivo o, en su defecto, se indique el procedimiento administrativo a seguir para tramitar una reposición extraordinaria por causas ajenas a la voluntad de la familia».

Por último, la familia de Julia insta al Río Hortega a que «se facilite una solución urgente que permita la reposición del extraviado, evitando así el perjuicio comunicativo y educativo de la menor», que, por el momento no se está viendo alterado porque «su audiólogo le ha dejado otro aparato y con eso puede ir a clase, pero se lo ha dejado temporalmente y lo tendrá que devolver», apunta la tía de la joven de 13 años.

Ante la falta de respuesta del centro sanitario, este periódico se ha puesto en contacto con ellos, y han explicado que «el hospital responderá a la familia por los cauces adecuados para ello». Mientras tanto, la familia espera una respuesta para la que «tienen tres meses de plazo para contestar, si no lo hacen se entiende que es silencio administrativo positivo», por lo que tendrían que reponer el implante perdido. En el caso de que la respuesta sea desfavorable, la familia explica que «de momento no queremos demandar».