Valladolid

La familia de la niña que extravió su implante coclear pide ayuda al Río Hortega para financiar su reposición

La joven vallisoletana de 13 años perdió su aparato a la salida del hospital, apenas media hora después de su colocación y pregunta al centro si existe un seguro que lo cubra

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:56

Julia sigue buscando su implante coclear. La próxima semana se cumplirá un mes de aquel lunes 3 de noviembre, un día ansiado para la pequeña, ... que podría oír con claridad por primera vez, pero que terminó tornándose en negro con la pérdida de uno de los aparatos. «Se dieron cuenta al quitarle la chaqueta en el coche», explicó al día siguiente Patricia López, tía de la joven vallisoletana que es sorda de nacimiento. Buscaron por todos los sitios y recorrieron varias veces el camino de la consulta al coche. No lo encontraron, por lo que decidieron lanzar un llamamieno a través de las redes sociales. Por favor, si lo encuentras ponte en contacto con el 645 756 146» escribían.

