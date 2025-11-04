Buscan un implante coclear perdido por una vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»

Fue a la salida del Hospital Río Hortega. «Apenas llevaba una hora con ellos puestos» cuando la vallisoletana Julia Montero, de 13 años, perdió su implante coclear ... del oído derecho, que es de color negro. Sus padres «se volvieron locos buscando», pero todavía no lo han encontrado. Lo perdió «entre el hospital y el aparcamiento», explica Patricia López, tía de la niña, que pide ayuda para localizar este dispositivo, que cuesta «alrededor de once mil euros». Lo que empezó como un lunes feliz se tornó amargo.

Julia es sorda de nacimiento, aunque al principio no se dieron cuenta. Veían que se acercaba mucho a la televisión para ver los dibujos y que no miraba a la cara cuando hablaban con ella. «Te miraba a la boca», relata su tía. Patricia López se lo comentó a su hermana -madre de Julia- y sus presentimientos resultaron ser ciertos, la niña leía los labios porque estaba sorda y «era su manera de comunicarse».

Después de muchos años usando audífonos convencionales, la joven recibió la noticia de que iba a ser operada para colocarle unos implantes cocleares. Estos dispositivos están formados por dos piezas, una interna y otra externa. La primera tiene forma de moneda y la componen unos electrodos que se encargan de estimular al oído. Se colocan quirúrgicamente bajo la piel mediante una operación a la que la niña vallisoletana fue sometida hace apenas un mes. La externa es la encargada de recibir el sonido. Es parecida a un audífono, pero lleva un imán que se conecta con la parte interna y transmite las señales eléctricas que estimulan al nervio auditivo. La parte extraviada es la externa, de uso personal e intrasferible, por lo que solo puede ser utilizada por Julia.

Ampliar Imagen del dispositivo extraviado. El Norte

La niña, que necesita los dispositivos «para todo», llevaba un mes sin ir a clase porque después de la operación, en la que precisó de 12 grapas en cada lado, no podía usar los implantes. «Tenía que esperar un mes antes de que se los colocasen porque estaba reciente», detalla su tía. Tampoco podía usar los audífonos, «con los que oía poco» pero que conectados a una transmisora le permitían seguir las clases, «porque después de la operación ya no se pueden utilizar».

Ayer lunes, 3 de noviembre, era el día en el que podía volver a escuchar. Le colocaban la parte externa. López recibió una llamada de su hermana en la que le narraba «la cara de sorpresa que había puesto Julia al oír después de tanto tiempo sin hacerlo». Apenas una hora después el teléfono volvió a sonar, pero esta vez para decirle que «lo había perdido». «Se dieron cuenta al quitarle la chaqueta en el coche», porque la pequeña le dijo a sus padres que el aparato no estaba. La pieza se perdió en el tramo que discurre entre «la salida del hospital y el aparcamiento».

Estos aparatos cuestan alrededor de once mil euros cada uno. «Los que le colocaron en el hospital los financia la Seguridad Social», explica su tía, pero si no encuentran la parte extraviada la familia tendrá que hacer frente a una cuantiosa suma de dinero para que la pequeña pueda volver a escuchar con normalidad. Es complicado que este dispositivo se pierda, «no suele ocurrir», pero «cuando los ponen por primera vez no los pueden colocar muy fuerte porque la operación está reciente y pueden salir heridas», detalla Patricia López.

Lo más probable, piensa la familia, es que alguien lo encontrase y se lo haya guardado «pensando que es algún dispositivo para escuchar música». Es por ello por lo que han hecho un llamamiento a través de las redes sociales para intentar contactar con la persona que lo haya encontrado. «Se ha perdido este implante coclear de una niña por la zona del Hospital Río Hortega y sus proximidades», escribía Andrea, prima de Julia. «Por favor, si lo encuentras ponte en contacto con el 645 756 146».