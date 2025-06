El PSOE se vuelve a quedar solo en las Cortes con los recortes del tren

El argumento de Laura Pelegrina se escuchó ya en el Pleno de las Cortes, cuando el PP presentó su proposición no de ley contra los recortes de frecuencias de alta velocidad ... en Sanabria, Medina del Campo y Segovia. Y la propia Laura Pelegrina tuvo que repetirlo en la comisión de Movilidad que se celebró este miércoles. El resultado fue el mismo: todos a favor, esta vez de una iniciativa de Vox por el mismo asunto, y los seis procuradores del PSOE, en contra. «La posición del Grupo Socialista sigue siendo la misma», comenzó resumiendo Pelegrina.

Su argumentación se basa, principalmente, en que hay otras afrentas a esos territorios que son competencia de la Junta de Castilla y León y que no suscitan las mismas algaradas en el resto de formaciones del hemiciclo. «La reorganización de la oferta ferroviaria, en la que Sanabria, Medina y Segovia han visto modificadas sus frecuencias, horarios y paradas, le sirvió al PP de excusa para no hablar de sus competencias. Poco o nada hablan del desmantelamiento del hospital comarcal de Medina, de que Zamora sea la provincia de España que más población pierde, o de que Segovia sea la única provincia sin hospital de estancias medias», lanzó.

Los representantes de los demás grupos le recordaron que aquí se venía a hablar de los trenes. Del recorte de trenes, concretamente. Así que habló de los recortes de Mariano Rajoy y de las promesas incumplidas de Juan Vicente Herrera. «La solución a los problemas de movilidad no podemos pretender que los resuelva la alta velocidad, máxime en un mercado liberalizado. No podemos convertir el servicio de alta velocidad en un cercanías, porque no lo es». Y alardeó de la cobertura de trenes de alta velocidad de Castilla y León. «Sanabria cuenta con seis trenes diarios», decía. Cifra que es cierta pero que obvia que a partir del 9 de junio el primer tren hacia Madrid parará a las 12:27 horas.

El PP recordó que Abel Caballero, alcalde de Vigo, fue el que comenzó a quejarse de que Castilla y León ralentizaba los viajes entre su ciudad y Madrid. «Cada infraestructura ferroviaria que nos conecta, cada parada, cada tren, no es un lujo ni un capricho, es un recurso esencial para combatir la desconexión territorial», alegó María Antonia López. Susana Suárez (Vox), que defendió la proposición no de ley, consideró que «aunque el PSOE en otros foros reconozcan que es un error, como el secretario autonómico de su partido, Carlos Martínez, en las Cortes tienen miedo de las represalias del señor Óscar Puente».

En la votación, 12-6. PP, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto, a un lado y el PSOE, solo, al otro.