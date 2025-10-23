El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (izquierda), charla con el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho/Ical

Castilla y León

La Junta cubre con 6,4 millones el déficit por las bonificaciones del transporte público regular durante verano

Mediante una subvención directa para los 111 titulares de las 243 concesiones del servicio en la comunidad

E. N.

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:47

Comenta

La Junta de Castilla y León autorizó este jueves, en Consejo de Gobierno, la concesión directa de una subvención por importe de 6.431.104 euros destinada a los 111 titulares de las 243 concesiones del servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de la comunidad para sufragar el déficit de explotación y la minoración de ingresos derivada de las bonificaciones y gratuidades aplicadas entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

Esta ayuda permitirá compensar el impacto económico de la gratuidad del transporte público para los menores de 15 años y la bonificación del 50% en los abonos y títulos multiviaje, unas medidas que forman parte del compromiso del Gobierno autonómico por «facilitar el acceso al transporte público» a todos los ciudadanos, especialmente en el medio rural, donde este servicio constituye «un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades».

Fuentes del Gobierno autonómico explicaron que el modelo de transporte de Castilla y León, «definido por su carácter social, territorial y ambientalmente equilibrado», presenta una cobertura que «se adapta a las singularidades de la comunidad», con más del 63% de las rutas que registran menos de 5.000 viajeros al año, lo que determina que más del 90% sean deficitarias.

