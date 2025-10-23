La Junta critica el «uso partidista» del Consejo Interterritorial de Salud para pedir datos del cribado

E. N. Jueves, 23 de octubre 2025, 13:46 Comenta Compartir

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha lamentado el «uso partidista« que hace el Ministerio de Sanidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud para pedir los datos del cribado de cáncer de mama.

Así, el consejero ha recordado que en abril de 2025, en la ponencia de cribado, se elaboró un documento en que se hablaba de «una serie de indicadores y de un sistema informático que debía poner el Ministerio a disposición de las comunidades para poder volcar los datos».

Vázquez ha explicado que, además, los datos se «iban a recoger desde el inicio de la aprobación del documento, en 2025, y se volcarían entre enero y marzo del año siguiente al año vencido».

«El Ministerio de Sanidad, volviendo a hacer un uso político del Consejo Interterritorial de Salud, ha decidido, sin consultar con las comunidades, modificar los indicadores que había en la ponencia», ha lamentado Alejandro Vázquez. Así, el consejero ha apuntado que lo que ahora quiere Sanidad es «algo irrealizable, que es pedir datos de cinco años atrás, que habría que recoger uno a uno».

«Saltarse a la torera» el acuerdo

Vázquez ha acusado al Ministerio de «saltarse a la torera una vez más un acuerdo del Consejo Interterritorial» lo que hace que «demuestre lo poco que le importa este Consejo». El consejero, que ha participado en la inauguración de las II Jornadas Internacionales de Investigación en Enfermería en Soria, ha incidido en que Castilla y León va a hacer «lo que hay que hacer» y es prestar datos como hasta ahora «Castilla y León va a hacer lo que se comprometió en la ponencia de cribados» en el momento en el que esté el programa informático del Ministerio, ya que, según sus propias palabras, no hay «ningún problema de dar los datos en los márgenes pactados en la ponencia de cribados».

Asimismo, ha apuntado que, si Sanidad quería otra cosa, «debería haber reunido a las comunidades para pedir su consenso y conformidad para poder dar los datos, todo lo demás es uso partidista de un órgano muy importante como el Consejo Interterritorial».