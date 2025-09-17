Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas caen el 31,6% en Castilla y León A nivel nacional, la subida en el segundo trimestre llega al 27,7%, hasta las 3.235

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas disminuyeron en Castilla y León un 31,6% en el segundo trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de las 139 registradas hace un año a las 95 de los seis primeros meses del actual, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical. El dato contrasta con la subida de las ejecuciones hipotecarias a nivel nacional, donde crecieron un 27,7% hasta las 4.133, frente a las 3.235 de hace un año.

El mayor número de ejecuciones sobre vivienda que se realizaron en España en los tres primeros meses de 2025 se notificaron en Andalucía (948), Cataluña (820) y la Comunidad Valenciana (782), mientras que las comunidades que menos ejecuciones hipotecarias registraron fueron en La Rioja (18), Navarra (21) y Cantabria (26).

De las 95 viviendas con ejecución hipotecaria en Castilla y León en el segundo trimestre, solo dos eran nuevas, por las restantes 93 correspondientes a vivienda usada. De ellas, además, diez pertenecían a personas jurídicas y 85 a particulares. Además de las viviendas, se ejecutaron en Castilla y León seis solares, 42 fincas urbanas de otro tipo y 16 fincas rústicas para un total de 159 fincas con ejecución hipotecaria, lo que supone una reducción del 10,7% con respecto al segundo trimestre del año anterior, cuando se iniciaron e inscribieron 178 ejecuciones hipotecarias.

De las 95 viviendas con ejecución hipotecaria en Castilla y León en el primer trimestre, solo una era nueva, por las restantes 94 correspondientes a vivienda usada. De ellas, además, una pertenecía a personas jurídicas y 94 a particulares. Además de las viviendas, se ejecutaron en Castilla y León nueve solares, 49 fincas urbanas de otro tipo y 21 fincas rústicas para un total de 174 fincas con ejecución hipotecaria, lo que supone un aumento del 9,4% con respecto al primer trimestre del año anterior, cuando se iniciaron e inscribieron 159 ejecuciones hipotecarias.

En España, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2025 fue de 6.407, lo que supuso un aumento del 14,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas se incrementaron un 28,1%. Entre ellas, las iniciadas sobre viviendas habituales crecieron también un 28,1%.

Certificaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 64,5% del total de ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre. El 45,3% del total de ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas, el 9,5% de personas jurídicas y el 9,7% otras viviendas de personas físicas. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas representaron el 26,5% del total.

Las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas este trimestre fueron Andalucía (1.471), Comunitat Valenciana (1.350) y Cataluña (1.093). Por su parte, La Rioja (24), Comunidad Foral de Navarra (33) y Cantabria (39) registran el menor número.