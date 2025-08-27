El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Anuncios en una inmobiliaria. L. A. Gómez

Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios

La vivienda sube de precio en todas las comunidades autónomas por lo que siete de cada diez españoles prefiere comprar a alquilar

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:43

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al alza, ... pero también el número de compraventas. Los datos oficiales más recientes son los que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de hipotecas para la compra de vivienda se ha disparado un 25% respecto a 2024, con subidas del 43% en el capital prestado por los bancos y del 14% en el importe medio de los créditos concedidos, a causa de la subida de precios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  3. 3

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  4. 4 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  7. 7 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  8. 8 Un muerto y cuatro heridos tras caer con un coche desde siete metros de altura
  9. 9 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  10. 10 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios

Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios