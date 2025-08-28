El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Promoción inmobiliaria de Árqura Homes Carlos Espeso
Castilla y León

CCOO denuncia el récord de hipotecas y exige soluciones «urgentes» para la crisis de la vivienda

El sindicato critica que estas cifras «reflejan una crisis de accesibilidad a la vivienda que afecta principalmente a las personas trabajadoras y las familias con menos recursos»

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:43

CCOO Castilla y León expresó su preocupación ante el récord histórico de hipotecas en la Comunidad, con un aumento del 42,64 por ciento en el primer semestre de 2025, y advirtió de las consecuencias negativas que esta tendencia tiene para las personas trabajadoras, ya que se enfrentan a una renta media inferior a la de otras comunidades autónomas, con salarios más bajos que la media nacional. Si a ello se le suma el alto coste del alquiler, añadió que «está disparado, el acceso a la propiedad se vuelve una tarea casi imposible para muchas», según un comunicado recogido por Ical.

El récord de hipotecas «refleja una crisis de accesibilidad a la vivienda que afecta principalmente a las personas trabajadoras y las familias con menos recursos». «Aunque podría parecer un signo de reactivación del mercado inmobiliario», prosiguió, el sindicato «lo interpreta como una señal de que muchas personas están cada vez más asfixiadas por el precio del alquiler».

A pesar de la disminución de los tipos de interés, el importe medio de las hipotecas ha subido a 209.101 euros, un 58,74 por ciento más que el año pasado. CCOO cuestiona «quién puede permitirse este tipo de hipotecas en una Comunidad donde los salarios son más bajos que en el resto de España, especialmente en mujeres, familias monoparentales, población extranjera y gran parte de la juventud», y señaló que los salarios «no han aumentado al mismo ritmo que los precios de la vivienda, lo que dificulta e imposibilita aún más que las personas trabajadoras puedan acceder a una casa propia sin asumir deudas insostenibles».

CCOO opinó que las medidas que se aplican «no son efectivas sobre la población destinataria» y que los medios de comunicación tienen que recurrir a fuentes «no oficiales para poder ofrecer datos más precisos a la realidad, datos sesgados por las propias empresas que los facilitan al recoger únicamente aquellas viviendas que gestionan».

Noticias relacionadas

Las hipotecas marcan su récord desde 2010 con la firma de 17 préstamos al día en Valladolid

Las hipotecas marcan su récord desde 2010 con la firma de 17 préstamos al día en Valladolid

Valladolid estrenará a finales de año las primeras viviendas colaborativas en alquiler

Valladolid estrenará a finales de año las primeras viviendas colaborativas en alquiler

El mercado de la vivienda se calienta en Valladolid: récord de ventas desde 2007 y pisos más caros

El mercado de la vivienda se calienta en Valladolid: récord de ventas desde 2007 y pisos más caros

Los jóvenes alertan en Valladolid: «Hay una gran brecha entre la subida de los pisos y la de los salarios»

Los jóvenes alertan en Valladolid: «Hay una gran brecha entre la subida de los pisos y la de los salarios»

El sindicato también destacó que el parque de viviendas públicas es «insuficiente» y que «la mayor parte de este se destina a régimen de venta de viviendas en lugar de en régimen de alquiler». El sindicato advirtió que, «si no se toman medidas urgentes, este incremento en las hipotecas podría derivar en una nueva burbuja inmobiliaria, perjudicando a las personas trabajadoras». Para evitarlo, la organización sindical exigió políticas públicas de vivienda que «garanticen el acceso a un hogar digno a precios justos».

Asimismo, abogó por una regulación del mercado de alquiler y la promoción de viviendas públicas asequibles, que «sean una alternativa real al alto coste de las hipotecas y el alquiler privado». CCOO también instó a que las políticas de vivienda pública se orienten a satisfacer las necesidades de arrendamiento y «no únicamente a la venta, priorizando a las familias en mayor situación de vulnerabilidad». Además, reiteró su «compromiso en la defensa del derecho a la vivienda, un derecho fundamental que debe ser protegido por las administraciones públicas para asegurar que toda la ciudadanía pueda acceder a un hogar digno».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  3. 3

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  6. 6

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  7. 7 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  8. 8

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla CCOO denuncia el récord de hipotecas y exige soluciones «urgentes» para la crisis de la vivienda

CCOO denuncia el récord de hipotecas y exige soluciones «urgentes» para la crisis de la vivienda