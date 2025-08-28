CCOO denuncia el récord de hipotecas y exige soluciones «urgentes» para la crisis de la vivienda

El Norte Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 18:43 Comenta Compartir

CCOO Castilla y León expresó su preocupación ante el récord histórico de hipotecas en la Comunidad, con un aumento del 42,64 por ciento en el primer semestre de 2025, y advirtió de las consecuencias negativas que esta tendencia tiene para las personas trabajadoras, ya que se enfrentan a una renta media inferior a la de otras comunidades autónomas, con salarios más bajos que la media nacional. Si a ello se le suma el alto coste del alquiler, añadió que «está disparado, el acceso a la propiedad se vuelve una tarea casi imposible para muchas», según un comunicado recogido por Ical.

El récord de hipotecas «refleja una crisis de accesibilidad a la vivienda que afecta principalmente a las personas trabajadoras y las familias con menos recursos». «Aunque podría parecer un signo de reactivación del mercado inmobiliario», prosiguió, el sindicato «lo interpreta como una señal de que muchas personas están cada vez más asfixiadas por el precio del alquiler».

A pesar de la disminución de los tipos de interés, el importe medio de las hipotecas ha subido a 209.101 euros, un 58,74 por ciento más que el año pasado. CCOO cuestiona «quién puede permitirse este tipo de hipotecas en una Comunidad donde los salarios son más bajos que en el resto de España, especialmente en mujeres, familias monoparentales, población extranjera y gran parte de la juventud», y señaló que los salarios «no han aumentado al mismo ritmo que los precios de la vivienda, lo que dificulta e imposibilita aún más que las personas trabajadoras puedan acceder a una casa propia sin asumir deudas insostenibles».

CCOO opinó que las medidas que se aplican «no son efectivas sobre la población destinataria» y que los medios de comunicación tienen que recurrir a fuentes «no oficiales para poder ofrecer datos más precisos a la realidad, datos sesgados por las propias empresas que los facilitan al recoger únicamente aquellas viviendas que gestionan».

El sindicato también destacó que el parque de viviendas públicas es «insuficiente» y que «la mayor parte de este se destina a régimen de venta de viviendas en lugar de en régimen de alquiler». El sindicato advirtió que, «si no se toman medidas urgentes, este incremento en las hipotecas podría derivar en una nueva burbuja inmobiliaria, perjudicando a las personas trabajadoras». Para evitarlo, la organización sindical exigió políticas públicas de vivienda que «garanticen el acceso a un hogar digno a precios justos».

Asimismo, abogó por una regulación del mercado de alquiler y la promoción de viviendas públicas asequibles, que «sean una alternativa real al alto coste de las hipotecas y el alquiler privado». CCOO también instó a que las políticas de vivienda pública se orienten a satisfacer las necesidades de arrendamiento y «no únicamente a la venta, priorizando a las familias en mayor situación de vulnerabilidad». Además, reiteró su «compromiso en la defensa del derecho a la vivienda, un derecho fundamental que debe ser protegido por las administraciones públicas para asegurar que toda la ciudadanía pueda acceder a un hogar digno».