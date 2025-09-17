El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Râble de conejo con salsa de chocolate elaborado por Víctor Sanz y sus alumnos

Recetas de Valladolid

Râble de conejo con salsa de chocolate, por el chef Víctor Sanz

Desde la Escuela de Profesionales Alcazarén, traemos esta receta que aúna tradición y modernas técnicas culinarias

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:11

Hoy os traemos una receta de Râble de conejo con salsa de chocolate, creada por el chef y profesor Víctor Sanz junto a sus alumnos ... de la Escuela de Profesionales Alcazarén. Un plato que honra a los productos de cercanía, con el conejo como protagonista —uno de los ingredientes más vinculados a la cocina castellana— y que hace un guiño a la gastronomía de vanguardia gracias a la mezcla con el chocolate, que aporta profundidad y contraste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

