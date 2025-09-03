El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presentación de esta sopa es realmente sorprendente Rodrigo Ucero

Recetas de Valladolid

Sopa castellana con huevo frito, por el chef Víctor Sanz

Junto con sus alumnos de la Escuela de Profesionales Alcazarén ha reinterpretado esta receta tradicional introduciendo técnicas de cocina de vanguardia

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:38

La sopa castellana es uno de los platos más emblemáticos de la tradición culinaria vallisoletana. Un guiso de orígenes humildes, elaborado con pan, ajo y ... productos de la matanza, que ha acompañado y sigue a generaciones enteras. En esta ocasión, el chef y profesor Víctor Sanz, junto a sus alumnos de la Escuela de Profesionales Alcazarén, propone una reinterpretación contemporánea de este clásico. A través de diferentes técnicas de vanguardia y cuidando cada detalle en la elaboración, el plato se eleva sin perder su esencia.

