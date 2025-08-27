Albóndigas de conejo al ajillo, por el chef Laín Montes

El conejo es una de las carnes más saludables y versátiles de nuestra cocina, es muy apreciada y típica en Valladolid y pocas veces se ... presenta de forma tan sabrosa y sorprendente como en estas albóndigas al ajillo. El chef Laín Montes, del espacio gastronómico Fuera de Carta, nos propone una receta que resulta jugosa, intensa, aromática y perfecta para mojar pan.

Un plato tradicional con un toque de distinción que hará las delicias de los amantes de la buena mesa.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 4

Calorías 360 kcal/ración Categorías Recetas de carne Ingredientes 500 gr. carne picada de conejo (de 3-4 muslos de conejo deshuesados)

1 huevo

Pan rallado

Harina

Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta

5 dientes de ajo

Zumo de ½ limón

250 ml de vino blanco (de Rueda o Serrada)

250 ml de caldo de pollo Preparación Pedir al carnicero que deshuese los muslos de conejo y los pase por la picadora de carne.

Salpimentar la carne, mezclar con un huevo y añadir varias cucharadas de pan rallado para darle consistencia y poder bolear fácilmente.

Pasar las albóndigas por harina.

Calentar una cazuela con aceite de oliva y freír las albóndigas hasta que estén doradas por fuera.

Retirar el exceso de aceite sobrante, pelar los ajos y añadirlos a la cazuela.

Cuando comiencen a dorarse, verter el vaso de vino blanco y cocinar unos minutos para que evapore el alcohol.

Incorporar el zumo de limón, el caldo de pollo y cocer hasta que la salsa se reduzca y adquiera la textura deseada.

Estas albóndigas de conejo al ajillo son un ejemplo perfecto de cómo una receta sencilla con unos ingredientes de cercanía, puede convertirse en un platazo increíble. Servidas bien calientes y acompañadas de un buen pan de Valladolid, se convierten en un bocado perfecto para aquellos que quieren innovar en la cocina sin renunciar al sabor de siempre.

Ampliar Albóndigas de conejo al ajillo. R. Ucero

Ésta es una más de nuestras recetas elaboradas con productos de la provincia. No dejes de visitar nuestra sección para conocer el paso a paso de grandes platos elaborados por grandes chefs.