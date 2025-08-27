Albóndigas de conejo al ajillo, por el chef Laín Montes
Un plato fácil, rápido, nutritivo y absolutamente delicioso
Valladolid
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:31
El conejo es una de las carnes más saludables y versátiles de nuestra cocina, es muy apreciada y típica en Valladolid y pocas veces se ... presenta de forma tan sabrosa y sorprendente como en estas albóndigas al ajillo. El chef Laín Montes, del espacio gastronómico Fuera de Carta, nos propone una receta que resulta jugosa, intensa, aromática y perfecta para mojar pan.
Un plato tradicional con un toque de distinción que hará las delicias de los amantes de la buena mesa.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
20 minutos
-
Tiempo total
30 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
360 kcal/ración
Categorías
Recetas de carne
Ingredientes
-
500 gr. carne picada de conejo (de 3-4 muslos de conejo deshuesados)
-
1 huevo
-
Pan rallado
-
Harina
-
Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta
-
5 dientes de ajo
-
Zumo de ½ limón
-
250 ml de vino blanco (de Rueda o Serrada)
-
250 ml de caldo de pollo
Preparación
-
Pedir al carnicero que deshuese los muslos de conejo y los pase por la picadora de carne.
-
Salpimentar la carne, mezclar con un huevo y añadir varias cucharadas de pan rallado para darle consistencia y poder bolear fácilmente.
-
Pasar las albóndigas por harina.
-
Calentar una cazuela con aceite de oliva y freír las albóndigas hasta que estén doradas por fuera.
-
Retirar el exceso de aceite sobrante, pelar los ajos y añadirlos a la cazuela.
-
Cuando comiencen a dorarse, verter el vaso de vino blanco y cocinar unos minutos para que evapore el alcohol.
-
Incorporar el zumo de limón, el caldo de pollo y cocer hasta que la salsa se reduzca y adquiera la textura deseada.
Estas albóndigas de conejo al ajillo son un ejemplo perfecto de cómo una receta sencilla con unos ingredientes de cercanía, puede convertirse en un platazo increíble. Servidas bien calientes y acompañadas de un buen pan de Valladolid, se convierten en un bocado perfecto para aquellos que quieren innovar en la cocina sin renunciar al sabor de siempre.
Ésta es una más de nuestras recetas elaboradas con productos de la provincia. No dejes de visitar nuestra sección para conocer el paso a paso de grandes platos elaborados por grandes chefs.
Y la próxima semana...
El chef y profesor Víctor Sanz, cocinará con sus alumnos de la Escuela de Profesionales Alcazarén, una sorprendente sopa castellana con huevo frito, con numerosas elaboraciones de la alta cocina y un resultado excepcional. ¡No te la pierdas!
