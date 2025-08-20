Guiso de garbanzos con trompetas de la muerte y longaniza, por el chef Raúl del Moral

Una receta fácil, rápida y con muy pocos pasos, cuyo resultado final es delicioso.

Hoy, el chef Raúl del Moral de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, nos trae un guiso que es una deliciosa reinterpretación de un plato tradicional de cuchara. Es muy de nuestra tierra, con una legumbre tan versátil como los garbanzos, que en la cazuela admiten casi todo.

Además de garbanzos, incorporamos otros productos de cercanía, algunos de ellos con mucho carácter como las trompetas de la muerte, que son unas setas muy apreciadas por su intenso sabor y también típicos de Valladolid.

La cecina, que está también muy ligada a la gastronomía de Castilla y León, remata este plato lleno de identidad y sabor. Una opción reconfortante y sabrosa, perfecta para los días fríos de la meseta vallisoletana. ¡Vamos a cocinar!

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 4

Calorías 350 kcal/ración Categorías Recetas de legumbres Ingredientes 300 g de garbanzos cocidos

25 g de trompetas de la muerte deshidratadas

1 longaniza blanca

1 longaniza negra (tipo butifarra)

30 gr. cebolla

1 zanahoria

1 diente de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

1 ramita de tomillo

1 hoja de laurel

1 cucharada de harina

50 g de cecina en lonchas finas

Caldo de ave o verduras (cantidad suficiente para cubrir el guiso)

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto Preparación Coloca las trompetas de la muerte en agua tibia durante unos 20 minutos hasta que se hidraten completamente. Reserva también el agua de hidratación, colándola previamente.

En una cazuela con un chorrito de aceite, añade el ajo laminado y sofríe a fuego medio hasta que esté dorado. Agrega la cebolla y la zanahoria picadas en daditos y rehoga unos 4-5 minutos con una pizca de sal, hasta que estén blandas.

Añade la longaniza blanca y la longaniza negra troceadas. Cocina durante otros 4-5 minutos para que suelten su grasa y se integren con el sofrito.

Retira la cazuela del fuego o baja la temperatura. Incorpora la cucharada de harina y remueve bien para que se disuelva e integre con el sofrito. Esto ayudará a espesar ligeramente el guiso.

Vierte el caldo caliente poco a poco sobre el sofrito, removiendo bien. Lleva de nuevo al fuego y deja que hierva suavemente.

Añade el pimentón, el tomillo y el laurel. Cocina 2-3 minutos para que los aromas se infusionen.

Añade las trompetas de la muerte y un poco del agua de hidratación reservada. Cocina durante 1 minuto más para que se integren todos los sabores.

Incorpora los garbanzos cocidos y deja cocer todo junto a fuego medio-bajo durante 10-15 minutos, rectificando de sal si es necesario.

Una vez el guiso esté ligado y los sabores se hayan asentado, retíralo del fuego. Puedes dejarlo reposar unos minutos o incluso prepararlo con antelación: de un día para otro, mejora notablemente.

Sirve el guiso caliente en plato hondo. Coloca encima unas lonchas finas de cecina, que se fundirán ligeramente con el calor del plato, aportando un toque ahumado irresistible.

Ampliar El chef Raúl del Moral con su plato recién terminado R. Ucero

Absolutamente delicioso. Un guiso tradicional con un toque distinto gracias a las trompetas de la muerte. Los ingredientes son todos de cercanía y fáciles de encontrar y a buen seguro que encantará a todos tus comensales ya que es un plato perfecto para compartir en familia o con amigos. Es un plato ideal para redescubrir el valor del tiempo, del fuego lento y del sabor de lo auténtico.

