Cuscús de coliflor, crema de coliflor negra y espárrago blanco, por el chef Víctor Sanz

Recetas de ValladolidCuscús de coliflor, crema de coliflor negra y espárrago blanco, por el chef Víctor Sanz
Un plato fresco, delicioso y sorprendente para cualquier invitado
Valladolid
Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:17
El chef y profesor Víctor Sanz y sus alumnos de la Escuela de Profesionales Alcazarén, traen esta sofisticada receta, que está elaboradas a partir de ... ingredientes de la huerta vallisoletana, como la coliflor y el espárrago blanco. Se trata de una propuesta que ensalza el producto local a partir de la introducción de diferentes técnicas y elaboraciones de la cocina de vanguardia. ¿Te animas a cocinarla?
-
Tiempo de preparación
50 minutos
-
Tiempo de cocción
50
-
Tiempo total
1 hora y 40 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
349
Categorías
Recetas vegetales
Ingredientes
-
Para el cuscús de coliflor
-
80 g Coliflor
-
50 ml Aceite de oliva virgen extra
-
5 g Sal
-
Para la crema de coliflor negra
-
40 g Coliflor oxidada
-
5 g Sal
-
60 ml Fondo blanco de ave
-
Para la crema de coliflor con tamarindo
-
250 g Tronco de coliflor y partes restantes
-
50 ml Leche
-
50 ml Nata 35%
-
30 gr Mantequilla
-
C/s Sal y pimienta
-
Para el tartar de espárrago
-
4 uds Espárrago blanco de temporada
-
10 g Alcaparras
-
10 g Pepinillo
-
1 ud Chalota
-
25 ml de aceite de oliva virgen extra
-
5 g Sal
-
5 g Mostaza
-
Aire ahumado de espárrago
-
4 uds Base fibrosa de los espárragos
-
200 ml Leche entera
-
10 g Sal
-
5 g Azúcar
-
1 gr Lecitina de soja
Preparación
-
1.- Cuscús
-
Para el cuscús utilizaremos únicamente la parte de superior de la coliflor, la flor, nos ayudaremos de una puntilla para cortarlo y lo introduciremos en un robot de cocina y lo molemos. También podemos rallarlo con un rallador de queso.
-
Salamos y salteamos en aceite de oliva y reservamos.
-
2.-Crema de coliflor negra
-
Triturar la coliflor oxidada, con un robot de cocina o batidora, y añadir fondo blanco de ave, hasta obtener una textura de crema lisa, homogénea y con cuerpo. Rectificar de sal e introducir en manga pastelera. Reservar
-
3.- Crema de coliflor con tamarindo
-
Con resto de la coliflor sobrante, la colocaremos en una cazo y lo coceremos con leche y nata a partes iguales, hasta que la coliflor este blanda.
-
Posteriormente, sacaremos la coliflor y la introduciremos en el robot de cocina. Triturar, añadiendo parte del líquido de cocción, hasta conseguir una crema fina y sabrosa.
-
Añadir una pequeña cantidad de tamarindo para aportar un sabor y un aroma único.
-
Introducir en este momento algunos dados de mantequilla, para dar una mayor untuosidad y brillo a la mezcla.
-
Reservar al baño María.
-
4.- Tartar de espárragos
-
Pelar los espárragos con pelador sin hacer mucha fuerza.
-
Retirar la parte dura de la base, que utilizaremos para el aire de espárrago.
-
Cocer el resto del espárrago, en agua con sal y azúcar.
-
Los espárragos deben quedar cubiertos hasta donde empieza la yema. Cocer durante 10-15 minutos.
-
Una vez estén al dente, volcar sobre una gastronorm y dejar enfriar a temperatura ambiente.
-
Cortar los espárragos de manera similar al corte de tartar de carne, y dejar en un colador escurriendo para sacar el exceso de agua.
-
Cortar el resto de ingredientes en brunoise y mezclar con el tartar de espárrago.
-
Rectificar de sal y pimienta.
-
Añadir como elemento de ligazón, tofe de yema.
-
Reservar
-
5.- Aire ahumado de espárragos
-
Cocer los tallos en leche, con un poco de sal. Una vez cocidos, nos quedaremos solamente con el líquido de cocción.
-
Ahumar el líquido de cocción durante al menos 1 hora.
-
Por último, añadir 1g de lecitina por litro. Batir y sacar el aire.
-
Nota: Hacer bastante cantidad y repartirlo en varios recipientes.
-
Emplatado
-
Poner una pequeña cantidad de tartar de espárrago en centro.
-
Cubrir con la crema de coliflor y tamarindo.
-
Disponer 5 puntos con manga pastelera de la crema de coliflor negra.
-
Disponer otros 5 «puntos» de aire de espárrago blanco.
-
Complementar con algún brote.
Este plato reúne algunos de los productos hortícolas estrella de nuestra provincia. El espárrago blanco, joya de la huerta local, y la coliflor, transformada en distintas texturas, se mezclan de forma armoniosa con una presentación y sabor sorprendentes. Si te ha gustado esta propuesta culinaria, no dejes de pasarte por nuestra sección de 'Recetas de Valladolid'. ¡Te gustará!
Y la próxima semana...
El chef Raúl del Moral, de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, nos traerá un delicioso plato de cuchara, un guiso de garbanzos con trompetas de la muerte y longaniza. Una delicia para el paladar. ¡No te lo pierdas!
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.