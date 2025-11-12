Excarcelan a una mujer atrapada en un camión tras un accidente en Ávila La herida, de 35 años, fue evacuada en UVI móvil al hospital de la capital abulense

E. N. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:40 Comenta Compartir

Una mujer de 35 años ha resulado herida este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico en Ávila. El suceso se ha producido sobre las 11:20 horas en el kilómetro 5 de la carretera N-501, en la rotonda con la AV-804, cuando un camión ha sufrido un siniestro vial y, como consecuencia, una mujer estaba herida y atrapada en el interior del vehículo pesado.

Ha sido la propia Guardia Civil la que dio aviso del accidente al centro de operaciones del 112 de Castilla y León, que a su vez alertó a los Bomberos de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.

Se informó también a la Policía Local por tratarse del término municipal de Ávila, si bien corresponde a la Guardia Civil la vigilancia del tramo de carretera en que ha ocurrido el accidente.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron a la persona herida, una mujer de 35 años a quien trasladó más tarde la UVI móvil al Hospital de Ávila.

Temas

Guardia Civil