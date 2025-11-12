Herida una mujer tras una colisión entre dos coches en las inmediaciones del Río Hortega

El Norte Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:03 Comenta Compartir

Una mujer de 39 años ha resultado herida leve este miércoles tras una colisión entre dos turismos en Valladolid capital. El accidente se ha producido sobre las 9:20 horas en la carretera de Segovia en dirección entrada a la ciudad, cuando dos coches han chocado por alcance a escasos metros del cruce con la calle Víctimas del Terrorismo.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacionalde Policía y una ambulancia para atender a la mujer herida, que estaba consciente y se quehaba de dolor en el cuello.

Temas

Sucesos en Valladolid