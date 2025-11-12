El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 en Valladolid. El Norte

Valladolid

Herida una mujer tras una colisión entre dos coches en las inmediaciones del Río Hortega

El accidente se ha producido sobre las nueve y veinte de este miércoles en la carretera de Segovia, a escasos metros del cruce con la calle Víctimas del Terrorismo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:03

Una mujer de 39 años ha resultado herida leve este miércoles tras una colisión entre dos turismos en Valladolid capital. El accidente se ha producido sobre las 9:20 horas en la carretera de Segovia en dirección entrada a la ciudad, cuando dos coches han chocado por alcance a escasos metros del cruce con la calle Víctimas del Terrorismo.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacionalde Policía y una ambulancia para atender a la mujer herida, que estaba consciente y se quehaba de dolor en el cuello.

