Imagen de archivo de la playa de Las Moreras, en cuyas inmediaciones se produjeron los hechos. Rodrigo Ucero

Valladolid

Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar

El joven, de 27 años, reventó minutos antes el escaparate de una cafetería de la Plaza Mayor y protagonizó una pelea con otro individuo en las inmediaciones del albergue

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:52

Comenta

De película. Así podría definirse el suceso ocurrido en plena madrugada de este miércoles en Valladolid y que movilizó a numerosos efectivos de Policía Municipal, ... Bomberos, Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario. Y, en el guion, dos robos en negocios hosteleros, una pelea, una persecución y un ladrón en las aguas del río Pisuerga.

