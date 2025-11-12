Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar

De película. Así podría definirse el suceso ocurrido en plena madrugada de este miércoles en Valladolid y que movilizó a numerosos efectivos de Policía Municipal, ... Bomberos, Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario. Y, en el guion, dos robos en negocios hosteleros, una pelea, una persecución y un ladrón en las aguas del río Pisuerga.

Todo comenzó minutos antes de las tres de la madrugada. Concretamente, a las 2:51 horas. En ese momento, la Policía recibió la llamada de la central receptoras de alarmas. En ella se informaba de una intrusión en la Pera Limonera, el establecimiento hostelero ubicado a pie de playa de Las Moreras, que en ese momento estaba cerrado al público. Así que rápidamente se desplazaron hasta allí varias dotaciones tanto de la Policía Municipal de Valladolid como de la Nacional, que a su llegada vieron a un individuo que, tras ser sorprendido, comenzó a correr para intentar fugarse del lugar.

Los agentes iniciaron una persecución a pie tras él, pero el hombre no lo dudó y trató de huir río mediante. Se lanzó y no solo cruzó el Pisuerga a nado, sino que se ocultó entre la maleza y las aguas. Imperceptible a simple vista. Por ello, los policías alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que a su vez movilizó a los Bomberos y a Sacyl, que envió una UVI móvil.

Los profesionales del servicio de salvamento y rescate de los Bomberos peinaron, a bordo de una embarcación, la orilla, hasta que finalmente lograron dar con el individuo en cuestión, un joven de 27 años, casi una hora después de que se recibiera el aviso de que había saltado la alarma del negocio hostelero. Finalmente, en torno a las 3:50 horas le localizaron oculto entre la maleza y fue rescatado. Asimismo, fue detenido y posteriormente derivado al Hospital Clínico para su custodia y asistencia sanitaria, ya que presentaba claros síntomas de hipotermia.

Pero no quedó ahí. Para sorpresa de los agentes, durante su identificación pudieron comprobar que no era el primer incidente que este hombre protagonizaba esa misma noche. A primera hora, la Policía Local tuvo que intervenir en las inmediaciones del albergue municipal ya que este joven estaba protagonizando una pelea con otro.

Además, se percataron de que era la misma persona que minutos antes del suceso del río había reventado un bloque de hormigón -al parecer, la base de una sombrilla- contra el escaparate del Café del Norte, en plena Plaza Mayor de Valladolid.