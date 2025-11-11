Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud

La Policía Local de Valladolid ha detenido a un hombre de 50 años por agredir a los agentes municipales que se desplazaron hasta el centro ... de salud de Parquesol tras ser alertados de la presencia de un paciente que tenía una actitud agresiva con el personal sanitario. Los hechos se produjeron en la mañana del pasado viernes, sobre las 12:30 horas, cuando la sala del 092 recibió una llamada en la que se requería presencia policial en el citado centro médico, situado en la calle Ciudad de la Habana, ya que al parecer había un varón que se estaba mostrando agresivo con los profesionales sanitarios.

Una vez allí, los policías locales se dirigieron hacia una consulta, en cuyo interior se encontraban dos enfermeras y un hombre, posteriormente detenido, que les manifestó que llevaba varios minutos en el consultorio y «no le hacían caso». Por ello, y en presencia de los agentes, llegó a referirse a las sanitarias con términos como «ineptas» y «las tenía que haber dado una hostia, que una hostia a tiempo lo arregla todo».

Así, debido al estado de nerviosismo y violento que el paciente, que resultó ser un vigilante de seguridad de una empresa privada (llevaba consigo material propio de la profesión, como una linterna táctica), estaba mostrando y para prevenir posibles incidentes, los policías municipales le instaron en varias ocasiones a abandonar la sala, pero no solo se negó a hacerlo, sino que incluso mostró una actitud desafiante con ellos.

Trasladado al Río Hortega

Finalmente, lograron que saliera de la consulta, si bien en un momento dado, cuando uno de los agentes trató de calmarle para que le explicara qué había sucedido, el hombre le golpeó varias veces en el pecho y, con un tono amenazante, comenzó a agredirle con golpes por todo el cuerpo, lesiones por las que tuvo que ser atendido en el propio centro de salud de Parquesol.

En ese momento se procedió a reducirle y a su detención como presunto autor de un delito de atentado. Pero no quedó ahí. Durante su arresto, también agredió a otro policía, al que hirió en el rostro y por cuyas heridas también precisó asistencia médica. El arrestado, por su parte, también fue trasladado en ambulancia medicalizada -acompañado por los agentes- al Hospital Río Hortega para ser asistido.