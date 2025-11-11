El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Agentes de la Policía Local de Valladolid, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid

Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud

El hombre se mostró violento y llamó «ineptas» a las enfermeras mientras aguardaba a ser atendido en consulta de Parquesol

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

La Policía Local de Valladolid ha detenido a un hombre de 50 años por agredir a los agentes municipales que se desplazaron hasta el centro ... de salud de Parquesol tras ser alertados de la presencia de un paciente que tenía una actitud agresiva con el personal sanitario. Los hechos se produjeron en la mañana del pasado viernes, sobre las 12:30 horas, cuando la sala del 092 recibió una llamada en la que se requería presencia policial en el citado centro médico, situado en la calle Ciudad de la Habana, ya que al parecer había un varón que se estaba mostrando agresivo con los profesionales sanitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  5. 5

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  6. 6

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  7. 7

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  8. 8

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  9. 9

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  10. 10

    Las riberas del Pisuerga albergan a la mayoría de los 80 indigentes que duermen al raso en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud

Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud