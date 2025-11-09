Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar

El Norte Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de lesiones, en la madrugada de este 8 de noviembre, tras agredir a dos personas que no conocía en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario, según informaron fuentes policiales.

La sala CIMACC 091 recibió una llamada donde se alertaba que, en una calle de la capital (la Policía no ha desvelado en cual), dos personas habían sufrido una agresión por parte de una mujer. Al lugar fue comisionada una dotación de agentes uniformados que se encontraban patrullando en labores preventivas de seguridad ciudadana, a bordo de un vehículo policial.

En el lugar, los agentes comprobaron que las víctimas eran un hombre y una mujer. El hombre estaba fuera de un establecimiento de hostelería mientras que la mujer se encontraba paseando a su perro frente al local, momento en el que se produjo la agresión.

La presunta autora, una mujer a quien no conocían, había golpeado con un botellín de cerveza en la cabeza del hombre, al grito: «Tú me has robado el bolso». Posteriormente, habría empujado a la mujer, cayendo esta al suelo y propinándose un fuerte golpe en el cráneo. Tras ello, la agresora abandonó el lugar.

Los agentes recabaron datos de otros testigos que habían visto lo ocurrido y se desplazaron al Hospital Universitario Río Hortega, donde habían sido trasladadas las víctimas de la agresión para determinar su estado. Una vez allí constataron que el hombre había recibido cinco grapas en una herida en la cabeza mientras que la mujer presentaba lesiones leves y se encontraba en observación.

Así mismo, los agentes fueron conocedores por la sala CIMACC 091 y por testigos de los hechos, que horas antes la presunta autora de las agresiones había sido identificada por una dotación de Policía Municipal tras protagonizar una fuerte discusión en ese mismo establecimiento con una camarera.

Los policías nacionales realizaron diferentes gestiones, tanto de investigación como con Policía Municipal, con lo que lograron localizar a la mujer y procedieron a su detención como presunta autora de un delito de lesiones. La mujer fue trasladada a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.