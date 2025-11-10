Herida una mujer de 34 años tras salirse un coche de la A-6 en Rueda El accidente ha tenido lugar a las dos menos cuarto de la madrugada de este lunes sentido Coruña

Autovía A-6 a la altura de la localidad vallisoletana de Rueda, en cuyas inmediaciones se ha producido el accidente de tráfico.

Una mujer de 34 años ha resultado herida en la madrugada de este lunes tras salirse un turismo de la A-6 a la altura de la localidad vallisoletana de Rueda. El accidente de tráfico se ha producido sobre la 1:45 horas en el kilómetro 166 de la citada autovía, sentido Coruña, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro y se requería asistencia sanitaria para una mujer.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer herida.

Posteriormente, el personal sanitario evacuó a la herida, de 34 años, al Hospital Comarcal de Medina del Campo.