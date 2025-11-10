El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Autovía A-6 a la altura de la localidad vallisoletana de Rueda, en cuyas inmediaciones se ha producido el accidente de tráfico. DGT

Herida una mujer de 34 años tras salirse un coche de la A-6 en Rueda

El accidente ha tenido lugar a las dos menos cuarto de la madrugada de este lunes sentido Coruña

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Una mujer de 34 años ha resultado herida en la madrugada de este lunes tras salirse un turismo de la A-6 a la altura de la localidad vallisoletana de Rueda. El accidente de tráfico se ha producido sobre la 1:45 horas en el kilómetro 166 de la citada autovía, sentido Coruña, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro y se requería asistencia sanitaria para una mujer.

Noticias relacionadas

Herido un motorista tras una colisión con un turismo en La Circular

Herido un motorista tras una colisión con un turismo en La Circular

Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar

Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer herida.

Posteriormente, el personal sanitario evacuó a la herida, de 34 años, al Hospital Comarcal de Medina del Campo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  4. 4 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  5. 5

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  6. 6

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  7. 7

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  8. 8

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  9. 9 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  10. 10

    Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer de 34 años tras salirse un coche de la A-6 en Rueda

Herida una mujer de 34 años tras salirse un coche de la A-6 en Rueda